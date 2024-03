東京国際映画祭(TIFF)が香港国際映画祭、釜山国際映画祭とともに共催するアジア全域版アカデミー賞ともいえる「第17回アジア・フィルム・アワード(AFA)」の授賞式が、3月10日(日)、香港戯曲センター(Grand Theatre)にて開催された。アジア各国を代表するスターたちが一堂に会した授賞式の模様をレポートします。

【登壇者一覧】

授賞式典前の豪華なレッドカーペットには、トニー・レオン&カリーナ・ラウ夫妻をはじめ、特別功労賞を受賞したチャン・イーモウ監督、華麗なる復活を遂げたファン・ビンビンなど、アジアを代表するスターたちが次々に登場。ドラマ「2gether」で一躍ブレイクし、今回AFA Rising Star Awardを受賞したウィン(メータウィン・オーパッイアムカジョーン)など、日本同様にタイ人俳優の人気も高まるなか、来年放送予定の新ドラマ「医女チャングム」が期待されるイ・ヨンエや、少女時代のメンバーで女優としても活躍するクォン・ユリといった韓国俳優の人気は、もはや鉄板。会場の外で待つファンたちが、彼女たちの声を揃えて名前を呼ぶ瞬間が何度もあった。

トニー・レオン&カリーナ・ラウ夫妻(C)Asian Film Awards Academy

特別功労賞を受賞したチャン・イーモウ監督(C)Asian Film Awards Academy

奇跡の復活を遂げたファン・ビンビン(C)Asian Film Awards Academy

日本での「『宮廷女官チャングムの誓い」ブームから20年を迎えるイ・ヨンエ(C)Asian Film Awards Academy

音響効果賞のプレゼンターを務めた少女時代のクォン・ユリ(C)Asian Film Awards Academy

そして、日本人で初めて審査委員長に就任した黒沢清監督のほか、日本からも多くの映画人が来場。昨年の最優秀助演男優賞受賞に続き、Youth Ambassadorに選ばれた宮沢氷魚さんは、ともに美術賞のプレゼンターを務める玄理さんと登場。『首』で助演男優賞にノミネートされていた中村獅童さんは、同じタキシード姿に身を包んだ6歳の陽喜くん、3歳の夏幹くんと手を繋いで登場し、場内を和やかな雰囲気に包んだ。

最優秀作品賞と音楽賞を受賞した『悪は存在しない』チームと審査委員長の黒沢清監督(C)Asian Film Awards Academy

宮沢氷魚さん&玄理さん(C)Asian Film Awards Academy

2人の息子と来場した中村獅童さん(C)Asian Film Awards Academy

このほか『Last Shadow at First Light(英題)』(東京フィルメックスにて上映)で、新人俳優賞にノミネートされた白田迪巴耶さん、最多6部門ノミネートとなった濱口竜介監督作『悪は存在しない』の石橋英子さんら、監督賞・脚本賞・美術賞にノミネートされた『怪物』の是枝裕和監督、坂元裕二さんらも姿を見せた。

新人賞候補に挙がった期待の新鋭・白田迪巴耶さん(C)Asian Film Awards Academy

最優秀監督賞を受賞した是枝裕和監督と『怪物』チーム(C)Asian Film Awards Academy

そんななか、海外の取材陣の中でいちばん注目を浴びていたのは、イ・ヨンエとともにアジア映画界・アジア文化における映画人の業績と貢献を称えるExcellence in Asian Cinema Awardを受賞した鈴木亮平さん。タイのマスコミから、来月Netflixにて公開される新作『シティーハンター』について、かなり細かく取材されるなか、流暢な英語で答える光景はとても頼もしくみえた。

鈴木亮平さん(C)Asian Film Awards Academy

その後、「Together We Tell Story」をテーマに、アジア24の国と地域から計35作品がノミネートされた今年の授賞式が開催。YOASOBIの「アイドル」のアレンジ版も披露された二胡演奏から始まり、最優秀作品賞を受賞した『悪は存在しない』のほか、『怪物』や『PERFECT DAYS』、『ゴジラ-1.0』といった作品が大健闘。翌日に開催された本場ハリウッドのアカデミー賞に負けず劣らずの好成績を残したと言っても過言ではないだろう。

授賞式の司会を務めたミス香港出身・グレース・チャン(右)(C)Asian Film Awards Academy

≪レッドカーペットを彩ったスターたち≫

美容家としても知られるユニース・チャン(C)Asian Film Awards Academy

Kayan9896としても活躍するアーティスト、ジニー・ン(C)Asian Film Awards Academy

グラビア出身のダダ・チャン(C)Asian Film Awards Academy

VaundyのMVにも出演したアンジェラ・ユン(C)Asian Film Awards Academy

若干12歳で台湾アカデミー主演女優賞を受賞したオーブリー・リン(C)Asian Film Awards Academy

3児の母親には見えないイザベラ・リョン(C)Asian Film Awards Academy

菊地凛子らを抑え、主演女優賞を受賞したジャン・チンチン(中央)(C)Asian Film Awards Academy

アイドルユニットTwinsも再活動したシャーリーン・チョイ(C)Asian Film Awards Academy

中国の時代劇ドラマでおなじみのチャオ・イーリン(C)Asian Film Awards Academy

≪第17回アジア・フィルム・アワード 受賞結果一覧≫

最優秀作品賞:『悪は存在しない』(濱口竜介監督)(日本)

最優秀監督賞:是枝裕和 『怪物』(日本)

最優秀新人監督賞:ニック・チェク 『年少日記』(香港)

最優秀主演男優賞:役所広司 『PERFECT DAYS』 (日本)

最優秀主演女優賞:ジャン・チンチン 『西湖畔に生きる』(中国)

最優秀助演男優賞:パク・フン 『12.12: The Day(英題)』(韓国)

最優秀助演女優賞:レイチェル・リョン 『白日の下』(香港)

最優秀新人俳優賞:Tergel Bold-Erdene 『City of Wind』(フランス、モンゴル、ポルトガル、オランダ、カタール、ドイツ)

最優秀脚本賞:ペマ・ツェテン 『雪豹』(中国)

最優秀編集賞:キム・サンボム 『12.12: The Day(英題)』(韓国)

最優秀撮影賞:マティアス・デルボー 『雪豹』(中国)

最優秀音楽賞:石橋英子 『悪は存在しない』(日本)

最優秀衣装デザイン賞:マン・リムチョン 『The Goldfinger』(香港、中国)

最優秀美術賞:Eric LAM 『The Goldfinger』(香港、中国)

最優秀視覚効果賞:山崎貴、渋谷紀世子、高橋正紀、野島達司 『ゴジラ-1.0』(日本)

最優秀音響賞:井上奈津子 『ゴジラ-1.0』(日本)

Excellence in Asian Cinema Award:鈴木亮平、イ・ヨンエ

特別功労賞(Lifetime Achievement Award):チャン・イーモウ監督

AFA Next Generation Award:チャオ・リーイン

AFA Rising Star Award:メータウィン・オーパッイアムカジョーン

2023 Highest-Grossing Asian Film Award:『満江紅(マンジャンホン)』(監督:チャン・イーモウ、中国)

取材・文/くれい響