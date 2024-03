與真司郎「音楽活動再開のきっかけはカラオケ」カミングアウトで手に入れた幸せ

近年のライフワークであるトークショーで、ファンの前で「自分らしく生きること」の大切さを伝え続けてきた與真司郎。2023年7月には自身がゲイであることを公表し、同時にソロアーティスト活動の再開を発表した。16歳の頃から男女混合パフォーマンスグループ「AAA(トリプル・エー)」のメンバーとして芸能界の最前線で活躍してきた彼は、世界的に注目を集めたカミングアウトを経て、何を手放して、何を手に入れたのか? 現在の胸中に迫る。

留学を機に「本当の自分」を認められように

2005年のデビュー以来、通算5回のドームツアーを開催するなど、日本を代表する人気グループに上り詰めたAAA。華々しい活躍の裏側で、與真司郎は誰にも言えない悩みと向き合い続けてきた。

2022年8月に出版した著書『すべての生き方は正解で不正解』では、幼少期に父親からのDVに怯えていたことを明かしている。その後、自分の性的指向に気づいてからはさらに深い孤独を味わうことになった。

「女の子に対してドキドキしないことに、小学生の頃から漠然とした違和感を抱いていました。中学生では自分がゲイであることを自覚していていましたが、当時はネットで気軽に情報を調べることができなかったし、家族にも友だちにも言えなくて。自分だけが一人で違う世界で生きているような気がして、すごく不安でしたね。『俺、病気なのかな?』と思ったこともあります」

世の中で“普通”とされる恋愛や家族愛を描いたドラマやヒットソングに共感できず、芸能界に憧れの存在がいたわけでもない。でも小学校の頃から習っていたダンスは楽しかったし、褒められることが嬉しかったという。そして周囲から勧められてエイベックスのオーディションを受けたところ、合格してAAAのメンバーとしてデビューすることに。当時はまだ16歳だった。

「歌のレッスンを受けたことがなかった僕は歌唱パートが少なかったし、厳しいダメ出しをされることも多く、悔しい気持ちを味わっていましたね。芸能界は数字で人気を比べられてしまう世界だし、AAAは男女混合グループだったから色眼鏡で見られがちだったと思います。仕事で自分を否定されて、プライベートでは本当の自分を隠していたから、なかなか気が休まらなくて。性格がどんどん歪んでいって、友だちと一緒にいても『本当は俺じゃなくてAAAの他のメンバーと友だちになりたかったんでしょ?』みたいな考えが浮かんでくるんですよ。我ながら危うい精神状態でしたね」

その後、2016年に一念発起して単独でLAに留学。日本から離れ、誰も自分のことを知らない環境で自身を見つめ直すことに。現地では人生で初めて心の内側をさらけ出せる友人もできたという。本当の自分を愛される喜びを知り、性格も変わった。

「アメリカでは周囲にカミングアウトしている人に出会うことも多く、超ポジティブな彼らと交流していたら、次第に僕も本当の自分を認めてあげられるようになりました。その影響で、無意識のうちに爪を噛む癖が直ったんですよ。ずっと心の中で抱えていた漠然とした不安がなくなったのかもしれません」

カミングアウト後、精神的に不安定になったことも

カミングアウトは2020年12月にAAAの活動が休止した後に実行するつもりだったが、コロナ禍で最後のライブが延期してしまい、予定がどんどん先延ばしになってしまう。「やっぱりやめようかな」と、気持ちに迷いが生じたことも。

「海外で生活する中で色々知り、勇気付けられた存在はリッキー・マーティン(2010年に同性愛をカミングアウト)ですね。まだLGBTQ+という概念が浸透していない時代に、彼のように異性のファンが多いアーティストが本当の自分を明かすなんて、本当に凄いなと思いました。イン・シンクのランス・バスもリスペクトしています。彼らが前例を作ってくれたから、僕も後を追えたのかなと思います。ただ、日本のアーティストにはロールモデルと呼べる存在がいないから、カミングアウトした後の展開が想像できず、怖くなってしまう日もありました」

2023年7月に無料開催したファンイベント「與真司郎announcement」で、壇上で涙を流しながらゲイを公表した與真司郎。日本を代表するトップスターの勇気はあらゆるメディアで称賛された。

「想像していた反応とは違ったので、すごくほっとしました。でも、その後しばらくは精神的に不安定になっていました。ニュースで称賛してくださるメディアも多かったし、SNSでも『励まされました』というコメントが多かったのですが、ネガティブな意見もあって。少数でも『知りたくなかった』、『カミングアウトする目的が分からない』というコメントを目にすると、自分がしたことが正しかったのか分からなくなることもありました。でも、日本に帰国する度に皆さんが受け入れてくれていることを実感できるので、徐々に自信を回復することができました。今は過去最高に精神状態がいいです」

ソロアーティストとしての活動は2021年より休止しており、カミングアウトを決断した当初も再開するつもりはなかったという。

「日本では人気が下がってしまうと思い込んでいたので、芸能以外の道でも生きていけるように、何年も前から他のビジネスや投資を始めていました。心の奥底では音楽やダンスをやりたかったけど、『そんなに現実は甘くないよ』と、自分で自分の気持ちを押し殺していたんです。そもそもカミングアウトすることを決める前は、ソロのアーティストとして何を歌えばいいか分からなかったんですよ。AAAの活動ではグループの世界観に身を委ねることができたけど、そこから本格的に離れたときに、自分のアイデンティティを隠している状態で音楽を続ける自信がなかったんですよね」

アイドル的な“人気”から離れたとしても

意識が変わったきっかけは仕事仲間と一緒に行ったカラオケだった。

「一昨年の年末、僕の人生を題材にしたドキュメンタリーを制作してくれているアメリカ人のスタッフと一緒に日本のカラオケに行ったんですよ。そこで久しぶりに歌ってみたら、みんなが凄く褒めてくれて。『絶対に音楽をやったほうがいいよ!』って、背中を押してくれたんです。そのリアクションが嬉しかったし、歌の楽しさも思い出したし、これから音楽でも本来の自分をさらけ出していけば、昔の僕のように悩んでいる子たちを励ませるかもしれないと、どんどん気持ちが前向きになっていって。あの日、カラオケに行ってなかったら音楽活動を再開していなかったと思います。ちなみに場所は新宿の歌広場でした(笑)」

3月12日は新曲「FUN FOREVER」をリリース。「否定的な意見に囚われず、 今ここにいる仲間と明るく行こうぜ」という今の強い想いを投影したダンスチューンになっている。

「これまで以上に音楽で自分らしさを表現できている実感があって、自分の経験や恋愛観を歌にできるようになったし、アイデアが次々と浮かんでくるんです。だから、今は音楽に触れている時間が楽しくて。僕は中学生の頃から芸能活動をしているけど、新人アーティストとして改めてデビューしたような気分です。今後、グループ活動がある時も、これまでとは違う感覚でパフォーマンスできるような気がしています」

他者と自分を比べて落ち込んでいた與真司郎には、もう戻りたくない。自分らしさを貫くことで得られる幸せは、失うものの価値よりも大きいと考えている。

「カミングアウトをしてから、明確にファンが減っているとは思いませんが、やっぱりアイドル的な“人気”からは離れて行っている感覚があります。それは覚悟していたことだし、逆にプレッシャーがなくなって精神的に自由になってきていると思っていて。AAAでは東京ドームで5万人のお客さんの前でパフォーマンスをさせてもらって、みんなが期待する與真司郎を演じることで歓声をいただくことができました。それも嬉しかったけれど、今は本当の與真司郎が発信する音楽を好きになってもらいたい。それが100人だったとしても、その100人の前で歌えることが最高に幸せなんだと気づきました。最近の唯一の不満は、忙しくて恋愛する暇がないことかな(笑)」

■プロフィール

與真司郎

1988年生まれ。京都府出身。AAAの活動は15周年の節目となる2020年12月に一時休止。6月3日よりトークショー&ライブツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』を全国4都市で開催。自身の人生を題材にしたドキュメンタリーをハリウッドにて製作中。著書に『すべての生き方は正解で不正解』(講談社)他。https://shinjiro-official.com/

photo: Keta Tamamura styling: SUGI hair&make-up: Maki Ota

