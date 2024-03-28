¾®ÎÓÀ½Ìôà¹È¹í¥·¥ç¥Ã¥¯á³ÈÂç¡¡³¤³°¤Ë¤â¸ÜµÒ¤ÇÂçÎÌÇå½þÀÁµá¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼
à¹È¹í¥·¥ç¥Ã¥¯á¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÎÓÀ½Ìô¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤¬À½Â¤ÈÎÇä¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¹È¹í¥³¥ì¥¹¥Æ¥Ø¥ë¥×¡×¤ò¤á¤°¤ë·ò¹¯Èï³²ÌäÂê¤Ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï£²£·Æü¡¢£²¿ÍÌÜ¤Î»àË´»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤ÏÆ±¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¡£¤Þ¤¿¥µ¥×¥êÀÝ¼è¸å¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤Î¤Ï£±£°£¶¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢Âçºå»Ô¤Ï¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼«¼ç²ó¼ýÂÐ¾Ý£³¾¦ÉÊ¤Î²ó¼ýÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¡¢²ó¼ý¸å¤ËÇÑ´þÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÈï³²¤Î³ÈÂç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£´·î£±Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Æþ¼Ò¼°¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸¶°ø¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¤¥ª¥ó¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²½¾ÑÉÊ¤¬Æ±¼Ò¤Î¹È¤³¤¦¤¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¼«¼ç²ó¼ý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡Ö¿ÉÊú¼£Ïº¥º¡¼¥à¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¾®ÎÓÀ½Ìô¤¬ºî¤ë¸¶ÎÁ¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ£²¼¡¾¦ÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤Æ¡£Á´Éô¤¬ÄÉÀ×¤Ç¤¤Æ¤ë¥ï¥±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤ÊÏÃ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²óÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¾ÉÎãÊó¹ð¤«¤éÆ±¼Ò¤¬¹ÔÀ¯¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç£²¤«·î¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤À¡£¹È¤³¤¦¤¸¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÆ±¼Ò¤Î³ô¤ÏÂçÉý²¼Íî¡£¡Ö¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï£²£°´ü°Ê¾åÏ¢Â³¤ÇÇÛÅö¶â¤òÁýÇÛ¤¹¤ëÍ¥ÎÉ³ô¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¼¤«³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±·î¤Ë¾ÉÎãÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾ðÊó¤¬¼þÊÕ¤ËÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡º£¸å¡¢Æ±¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Â»³²Çå½þ¤À¡£Èï³²¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼è°úÀè¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¡£¤½¤Î¤¿¤á£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¤³¤¦¤¸¤ÏÂæÏÑ¤äÃæ¹ñ¤Ë¤âÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥µ¥×¥ê°û¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤¬ÂçÀªÂ»³²Çå½þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£±Æ¶Á¤Ï¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤½¤¦¤À¡£