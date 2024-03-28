国民的バンド・サザンオールスターズが昨年行った凱旋（がいせん）ライブ（９月２７、２８、３０日、１０月１日の４日間）の模様を収録したブルーレイ＆ＤＶＤ「茅ヶ崎ライブ２０２３」が、４月１日付けのオリコン週間ＤＶＤランキング、同オリコン週間ブルーレイランキング、同ミュージックＤＶＤ・ブルーレイディスクランキングの３部門で１位を獲得した。

５作連続＆通算５作目の３部門同時１位の快挙。週間ブルーレイランキングでは初週売上げ６・１万枚を記録し、「ＳＵＰＥＲ ＳＵＭＭＥＲ ＬＩＶＥ ２０１３“灼熱のマンピー！！Ｇ★スポット解禁！！”」（２０１３年、４・９万枚）を初週で超え、自己最高累積売上記録を更新。ミュージックＤＶＤ・ブルーレイディスクランキングにおいても、初週９・５万枚を売上げ、「ＳＵＰＥＲ ＳＵＭＭＥＲ ＬＩＶＥ―」（初週８・０万枚）を超え、自己最高初週売上げを記録した。

昨年の茅ヶ崎ライブは「Ｃ調言葉に御用心」で幕開け。最新曲「盆ギリ恋歌」「歌えニッポンの空」だけでなく、「勝手にシンドバッド」や「涙のキッス」「いとしのエリー」「真夏の果実」「希望の轍」など代表曲のオンパレードで２６曲を披露。４日間で７・２万人を動員している。