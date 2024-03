【その他の画像・動画を元記事で見る】

RADWIMPSが 4月3日にリリースするライブ映像作品『BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023』より、「ハイパーベンチレイション」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

『BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023』は、2023年6月から全国5ヵ所10公演で行われたRADWIMPSの8年ぶりの国内ライブハウスツアー。映像作品には、2023年7月5日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演の模様が収録される。

この日の公演では、「ハイパーベンチレイション」「なんちって」「俺色スカイ」など、最近のツアーでは久しく演奏されていなかった懐かしい楽曲も演奏。

アンコールでは、ラッパーのZORNがサプライズでゲスト出演、最新曲の「大団円 feat.ZORN」を披露した。

また、特典映像として、十明とaoがゲスト参加した2023年7月4日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演の「すずめ feat.十明」「KANASHIBARI feat.ao」の映像も収録される。

なお、4月3日には映像作品に収録されている楽曲のライブ音源も配信リリースされる。

リリース情報

2024.04.03 ON SALE

Blu-ray&DVD『BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023』

2024.04.03 ON SALE

DIGITAL ALBUM『BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023』

RADWIMPS OFFICIAL SITE

https://radwimps.jp/