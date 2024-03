【その他の画像・動画を元記事で見る】

■MVには、ヒップホップ、ロック、クラシックなど、様々な側面を持つNovel Coreが登場!

Nnovel Coreが、3月27日にデジタルリリースした新曲「CHAOS」のMVを公開した。

「CHAOS」は、ヒップホップシーンへの回帰を高らかに宣言する楽曲。MVには、楽曲のビートチェンジに合わせて、ヒップホップ、ロック、クラシックなど、様々な側面を持つNovel Coreが登場。それぞれが闘い、もがき、ぶつかり合いながらも最後はひとつにまとまり、唯一無二のNovel Coreに。

様々なジャンルをクロスオーバーさせた無秩序な楽曲の世界観、肩書きに囚われないスタイルで様々なシーンを跨ぎながら結果を残してきたNovel Coreの音楽活動とも重なった作品となっている。

そして、8月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われるMCバトルイベント『BATTLE SUMMIT II』にNovel Coreが出演することが発表された。

Novel CoreがMCバトルに参戦するのは『戦極MCBATTLE 第24章 日本武道館公演』以来、3年ぶり。数年前から「武道館でのワンマンをクリアしたらバトルにも顔を出すよ」という発言を回収する機会となる。

Novel Coreは、その武道館公演を収録したライブBlu-ray&DVD『ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN』を3月27日に発売。Novel Coreは15歳でラップを始めた当時、高円寺の高架下で行われていたサイファーに参加しており、本作のリリースを記念して高円寺パル商店街にライブ映像作品の広告が4月20日ま掲出されている。

