【モデルプレス=2024/03/27】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)による初のファンコンサート「2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC」が27日、東京ガーデンシアターより開幕。4月17日に発売するデビューシングル「MIRAI」(読み:ミライ)のタイトル曲「Click」の制作秘話を語った。※記事下部にてアンコールでのメンバー一人ひとりのコメントの一部を全員分掲載。

◆ME:I、初のファンコンでデビュー曲初披露

◆ME:I・RAN「Click」ダンスパート制作秘話明かす

◆「日プ女子」から誕生のガールズグループME:I(ミーアイ)

◆ME:Iアンコールでのメンバー全員コメント(抜粋)

◆ME:I(ミーアイ)メンバー

イベントでは、「Click」や収録曲「Sugar Bomb」を初披露。オーディションのファイナルでのデビュー評価曲「想像以上」で開幕したほか、同じくデビュー評価曲「CHOPPY CHOPPY」、国民プロデューサー代表を務めた木村カエラが作詞したバラード曲「FLY UP SO HIGHI」、オーディションのテーマ曲「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」、コンセプト評価曲の1つ「&ME」と番組で人気を博した楽曲のME:Iバージョンを続々とパフォーマンスした。国立代々木競技場第一体育館での追加公演を含む東京・大阪の2都市で開催されるファンコンサートは、全9公演で約6.5万人動員を予定し、全公演が完売となっている。「Click」は‘Click’して新しい未来を切り開いていくという意味が込められた記念すべきデビュー曲。 “未来のアイドル”であるME:Iが明るい未来に向かって進んでいくという抱負を込めた歌詞も注目ポイントだ。本編終盤、待ちに待った「Click」のステージを終えると、SHIZUKUは「ずっと早くYOU:MEに見せたいと思って練習してきたので、今日お見せできて本当に嬉しいです」と笑顔でコメント。掛け声動画は前日に公開されたばかりだったが揃ったファンの声援にCOCOROは「沢山の歓声でかっこいいパフォーマンスがお見せできたんじゃないかなと思います」と感謝した。パワフルな振付も見どころの1つだが、ダンス・歌ともに未経験だったRINONは「すごくパワフルで、体力的にもしんどかったんですけど、やっぱり完成したらすごく良い作品ができたし、なんと言っても、今回振り付けをYUMEKIさんにして頂いたので、私たちにすごく似合った振り付け頂いて本当に最高のものができたなという風に思っています」とオーディションでダンストレーナーを務めたYUMEKIが携わった振付をアピールした。また、オーディションでもダンスの実力でパフォーマンスを牽引したRANのダンスパートも話題に。RANは「一緒にどうやったらよく見せられるかとか、自分がどういうものを見せたいのかをYUMEKIさんに聞いて頂いてそれを色々提案して頂いて、一緒に少しずつ作っていった」とYUMEKIと話し合いながら制作したとエピソードを披露。続けて「私のソロパフォーマンスだけじゃなくて、私が1人でできないことを、この10人のメンバーと一緒に11人のME:Iのダンスブレイクとしてかっこいいものを作り上げるっていうことを一生懸命皆で頑張ったので、すごくかっこいいパートになって嬉しいです」と自分だけではなくメンバーと作り上げた点についても言及し、メンバーと観客はともにRANに温かい歓声を送った。ME:Iは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から2023年12月に誕生。2019年に誕生したJO1(ジェイオーワン)、2021年のINI(アイエヌアイ)に続き、シリーズ初のガールズグループとなった。メンバーはCOCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMI。シリーズ歴代最多となる応募総数約14,000人の中から選ばれ、グループ名には「新しい日本の世代を代表する‘未来のアイドル’」という意味が込められている。(modelpress編集部)KEIKO「ファイナルから100日くらい経ったらしいんですけど会いたかったです!皆さんに沢山パワーをもらったのでこれからも沢山頑張ります!」TSUZUMI「辛いことも沢山あったんですけどYOU:MEの皆さんに会えてそんなことどうでもよくなったし幸せでした!」RAN「これからは皆さんに応援して頂いた分、11人で恩返しできるように頑張ります」AYANE「私自身いっぱい皆さんYOU:MEに幸せにしてもらったのでこれからもっと頑張ります」MIU「視力が良いので3階の方がMIUのうちわ持ってるのも見えます。思ってたよりも人がいて本当にびっくりして嬉しいです。私含め練習生を卒業できたんだなと思います。練習生を卒業したのでこれからはアーティストとして皆さんに会えるのを楽しみにしています」MOMONA「私にとって間違いなく皆さんが原動力だなと思って、どんなことがあってもこれから何を目指そうと皆さんがいて下さって、私たちが今ここにいる意味があるなって本当に心から強く思いました。それほどパワーをもらいました。ここからが始まりなので初心を忘れずにここから強く強く突き進んでいきたいと思います」RINON「やっぱり私たちもすごく準備してきたので、このパフォーマンスをYOU:MEに見せられて本当に嬉しかったなっていう風に思います。皆さんの応援が私たちの原動力であったり、これからも頑張る力になるので、これからも応援よろしくお願いします」SUZU「こうして11人で並んで立っていて、そして皆さんの前にこうやって立っていることが本当に幸せで夢のようです。 今スタートしたので、これからどんな花道も皆さんと一緒に走り続けたいです」KOKONA「今日を本当に楽しみにしていて皆さんに会えて嬉しいです。これで終わりじゃないので、もっと次のステージでも会いたいなってすごく思います」SHIZUKU「皆さんの応援が活力になっているのでこれからは私が皆さんにパワーをお届けするので必ずまた会いましょう」COCORO「直接会えたことでやっとデビューできるんだなという実感が湧いてきて、まさか11位で名前呼ばれると思わなくて本当にびっくりして。こうやって(自分が)ME:Iとして、そのとき応援してくれた国民プロデューサーの方がYOU:MEとして目の前でパフォーマンスすることができて本当に幸せです」COCORO=加藤心(かとう・こころ/23)MIU=櫻井美羽(さくらい・みう/22)MOMONA=笠原桃奈(かさはら・ももな/20)RAN=石井蘭(いしい・らん/19)SHIZUKU=飯田栞月(いいだ・しづく/19)AYANE=高見文寧(たかみ・あやね/18)KEIKO=清水恵子(しみず・けいこ/18)KOKONA=佐々木心菜(ささき・ここな/18)RINON=村上璃杏(むらかみ・りのん/17)SUZU=山本すず(やまもと・すず/17)TSUZUMI=海老原鼓(えびはら・つづみ/17)【Not Sponsored 記事】