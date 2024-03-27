À¾Éð¡¢¥É¥é7»åÀîÎ¼ÂÀ¤¬³«Ëë1·³¤Ø¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡¿·¿Í¤Ç¤Ï1°ÌÉðÆâ²ÆÚö¤È¤È¤â¤Ë
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢»åÀîÎ¼ÂÀÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡áENEOS¡á¤Î³«Ëë1·³Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£27Æü¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤ÎENEOS¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç2»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£15Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¶áÆ£¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢ÃæÂ¼¹¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥È¥ê¥ª¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¼çÂÎ¤Ë3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤ì¤Ð»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Éð´ï¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ£¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆâ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤¿23Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï5²ó¤Ë¼«¿È¤Î¼ººö¤â¤¢¤Ã¤Æ1¼ºÅÀ¡£ÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö»î¹ç¤ÎÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤ëÅê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥é¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÇÔ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£ÆóÅÙ¤È¤¢¤¢¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥«¡¼¥Ö¤Îµ°Æ»¤äÀ©µå¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡Ö¥×¥í¤Îµå¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¤ÎÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡á¹ñ³Ø±¡Âç¡á¤â³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬³Î¼Â¤Ç¡¢4·î3Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤¬Ç»¸ü¡£27Æü¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢4²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£