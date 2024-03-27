アイナ・ジ・エンド、初写真展『幻友』で流れるオリジナル音源を収録したアナログ盤を会場限定予約販売
■『アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐』は、『アイナ・ジ・エンド1st写真集 「幻友」』の発売を記念して開催！
3月29日から4月15日まで東京・渋谷PARCO MUSEUM TOKYOにて開催されるアイナ・ジ・エンド初の写真展『アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐』で、アイナ・ジ・エンドのアナログ盤（タイトル未定）の予約注文受付が実施される。
『アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐』は、4月6日に刊行される『アイナ・ジ・エンド1st写真集 「幻友」』の発売を記念して開催。
会場限定予約販売となるアナログ盤には、展覧会の会場で流されるアイナ・ジ・エンドが書き下ろしたオリジナル音源4曲を収録。予約特典として「直筆宛名＆サイン入りカード」が同梱される。
リリース情報
2024.09.01 ON SALE
ANALOG『タイトル未定』
※写真展会場限定での予約販売
写真展『アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐』の詳細はこちら
https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1114827
アイナ・ジ・エンド OFFICIAL SITE
https://ainatheend.jp/