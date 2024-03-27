掲載：THE FIRST TIMES

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■『アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐』は、『アイナ・ジ・エンド1st写真集 「幻友」』の発売を記念して開催！

3月29日から4月15日まで東京・渋谷PARCO MUSEUM TOKYOにて開催されるアイナ・ジ・エンド初の写真展『アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐』で、アイナ・ジ・エンドのアナログ盤（タイトル未定）の予約注文受付が実施される。

『アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐』は、4月6日に刊行される『アイナ・ジ・エンド1st写真集 「幻友」』の発売を記念して開催。

会場限定予約販売となるアナログ盤には、展覧会の会場で流されるアイナ・ジ・エンドが書き下ろしたオリジナル音源4曲を収録。予約特典として「直筆宛名＆サイン入りカード」が同梱される。

リリース情報

2024.09.01 ON SALE
ANALOG『タイトル未定』
※写真展会場限定での予約販売

写真展『アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐』の詳細はこちら
https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1114827

アイナ・ジ・エンド OFFICIAL SITE
https://ainatheend.jp/