¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¡£´·î¤«¤é£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¤Ç´§ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡×¤Î¾®ÎÓ·½Êå¡Ê£³£¸¡Ë¤ÈÍ§ÊÝÈ»Ê¿¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Âçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷ËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¤Î¡Ö£²£°£²£´Ç¯½Õ¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔµ¼Ô²ñ¸«¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¡¢£´·î£±Æü¤«¤é¿·ÈÖÁÈ¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Î¼Ò²ñ¤ÎÁë¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡¦¿¼Ìë£±»þ£³£°Ê¬¡Á¡¿Íâ½µ¶âÍË¤ªÃë¤´¤í¡Á¡á£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª£Ð£ï£ä£ã£á£ó£ô¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤Î£²¿Í¤¬¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢Âç¿Í¤ÎÃË¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡£
¡¡Æ±¶É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÄ¹¤ÎÏÆÃ«½¨¼ù»á¤Ï¡ÖºòÇ¯£¸·î¤è¤ê£Ð£ï£ä£ã£á£ó£ô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ãå¼Â¤ËºÆÀ¸¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª£Ð£ï£ä£ã£á£ó£ô¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä£²ÈÖÁÈ¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤·à¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Î¼Ò²ñ¤ÎÁëá¤ÈàÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¤à¤®¤å¤Ã¤È¤×¤¯¤Ã¤Èá¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¡¢½Õ¤«¤é¿·ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ö¤â¾®ÎÓ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤ì¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¾®Á¬¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Í§ÊÝ¤Ï¡Ö·òÁ´¤ÊÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¸«¤É¤³¤í¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¶â¤ò¤¯¤ì¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯Ä´Íý¤µ¤ì¤¿Ãî¤Ê¤é¡¢Ãî¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª¶â¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤¿ÏÆÃ«»á¤Ï¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ã´³¿´¶ì¤·¤¤¡£Î¾ÈÖÁÈ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¿·ÈÖÁÈ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£