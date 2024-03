バーチャルライバーグループにじさんじ所属の緑仙が3月27日、新曲「リコネクト」を配信リリースしたほか、Blu-ray『緑仙 1st LIVE「Ryushen」』を同時リリースした。これに伴ってニュービジュアルが公開となっている。ニュービジュアル/アートワークは、アニメやゲームや音楽などメディアにイラストやグッズを提供している岩本ゼロゴが担当した。同氏は2023年4月に公開された緑仙のライバービジュアルも手掛けており、今作は黒の衣装を基調としたクールな緑仙が描かれている。以下は、ニュービジュアルに関する緑仙のコメントだ。

◼Blu-ray『緑仙 1st LIVE「Ryushen」』





▲初回生産限定盤 ▲初回生産限定盤



▲通常盤 ▲通常盤



▲店舗別特典 ▲店舗別特典

2024年3月27日(水)発売予約リンク:https://ryushen.lnk.to/ryushen_blurayPR販売リンク:https://ryushen.lnk.to/ryushen_blurayWE【初回生産限定盤 (Blu-ray)】POXS-39001 \9,900(9,000+税)・ライブ本編映像・緑仙、樋口楓、周央サンゴによるオーディオコメンタリー・ブックレット(8P)・特製収納ボックス・チェキ風カード5種・チェキを飾れるアクリルスタンド(複製直筆メッセージ入り)▼収録曲01. 藍ヨリ青ク02. 紋白蝶 feat. 石原慎也 (Saucy Dog)03. ロウワー04. 殺屋中毒05. トウキョウ・シャンディ・ランデヴ06. 失楽ペトリ07. bin08. エンダー09. トリコロージュ10. ちゅ、多様性。11. アイディスマイル12. 聖槍爆裂ボーイ13. モノノケ・イン・ザ・フィクション14. くらえ!テレパシー15. ジョークス16. ミカヅキ17. ラブヘイト18. 人魚19. 君になりたいから20. WE ARE YOU21. イツライ【通常盤 (Blu-ray)】POXS-30007 \7,700(\7000+税)・ライブ本編映像・緑仙、樋口楓、周央サンゴによるオーディオコメンタリー・ブックレット(8P)▼収録曲01. 藍ヨリ青ク02. 紋白蝶 feat. 石原慎也 (Saucy Dog)03. ロウワー04. 殺屋中毒05. トウキョウ・シャンディ・ランデヴ06. 失楽ペトリ07. bin08. エンダー09. トリコロージュ10. ちゅ、多様性。11. アイディスマイル12. 聖槍爆裂ボーイ13. モノノケ・イン・ザ・フィクション14. くらえ!テレパシー15. ジョークス16. ミカヅキ17. ラブヘイト18. 人魚19. 君になりたいから20. WE ARE YOU21. イツライ●店舗別特典・にじさんじオフィシャルイストア:アクリルカレンダー・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォンタブ・Amazon.co.jp:アクリルキーホルダー・楽天ブックス:アクリルコースター・HMV:アクリルバッジ・タワーレコード:2L判ブロマイド・アニメイト(通販含む):アクリルスタンド・上記以外の法人:非売品B2告知ポスター※一部取り扱いがない店舗もございますのでご確認の上ご購入ください。