◆ME:I、初のファンコンでデビュー曲初披露

◆ME:I、1人ずつランウェイで開幕

◆ME:I、アイテムをつけ「CHOPPY CHOPPY」パフォーマンス

◆ME:I、新曲「Sugar Bomb」初披露

◆ME:I「Click」演出にどよめき

◆ME:I・COCOROが涙

◆「日プ女子」から誕生のガールズグループME:I(ミーアイ)

◆「2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC」セットリスト

◆ME:I(ミーアイ)メンバー

オーディションのファイナルでのデビュー評価曲「想像以上」で開幕したほか、同じくデビュー評価曲「CHOPPY CHOPPY」、国民プロデューサー代表を務めた木村カエラが作詞したバラード曲「FLY UP SO HIGHI」、オーディションのテーマ曲「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」、コンセプト評価曲の1つ「&ME」と番組で人気を博した楽曲のME:Iバージョンを続々とパフォーマンスした。国立代々木競技場第一体育館での追加公演を含む東京・大阪の2都市で開催されるファンコンサートは、全9公演で約6.5万人動員を予定し、全公演が完売となっている。「ME:I独占マガジン」をコンセプトに会場の左右のモニターにも雑誌の表紙をイメージしたデザインが施され、ローンチングショーとしてファンの前にお披露目した。1人ずつランウェイ映像と一緒にセンターからメンバーがステージを歩き、さながらファッションショーのようにスタート。シルバーを基調にした衣装をまとったメンバーがクールな表情とポーズで魅了し、1人ずつに大きな歓声が飛んだ。そのままの流れで「想像以上」を歌唱。ME:Iバージョンとして新たな息が吹き込まれた。1位でデビューメンバーに選ばれリーダーにもなったMOMONAは「今日というこの日は特別です!やっと会えたー!」とYOU:ME(ユーミー/ファンネーム)との対面に感激。サブリーダーのRANも「準備してきたものを最大限に発揮して楽しんでもらえるように頑張ります!」と意気込んだ。結成からデビューまでの怒涛の日々を振り返り、印象的だった出来事を聞かれると、KEIKOは韓国で年末年始を過ごしたことをあげ、「それが家族みたいで。洗濯の仕方とか分からなくてお姉さんたちに聞いていました」と初めて1人で洗濯できるようになったと明かし、AYANEは「初めて海外に出て初めて皆と暮らして勝手に生活力が上がったんじゃないかなと思います」と微笑んだ。企画セクションでは「ME:Iの“追求美”(自分が求めるイメージ)は?」というテーマで、メンバーがそれぞれ自分の追求美を発表した後に、それに合うアイテムを観客に選んでもらうというゲームを実施。「唯一無二のカリスマ性」と発表したMOMONAはひよこのリュック、「高級で綺麗」と発表したMIUは妖精の羽に。そのほかSUZUはパジャマ、RINONは猫のしっぽ&耳など元々のイメージに合ったアイテムになったメンバーもおりノリノリでポーズを決める可愛らしい姿に客席は悶絶。そのままの姿で「CHOPPY CHOPPY」を歌唱し、変わらないRANのダンスパートや、オリジナルメンバーから受け継がれたパートに盛り上がっていた。後半はVCRの後、デニムの衣装にチェンジしたメンバーが再登場し、未公開だった楽曲「Sugar Bomb」をパフォーマンス。スタンドマイク3本をクロスさせた印象的な振りからスタートし、キラキラの装飾が舞い落ちる中、ムーディーでグルーヴ感のある曲調でスタイリッシュな魅力を発揮した。MOMONAは楽曲について「私たちとYOU:MEがお互いの甘い瞳や声に誘われて一緒に行こうというYOU:MEに対する愛が込められた楽曲」と紹介。TSUZUMIはSHIZUKUが投げたハンドマイクをキャッチするパートがあるといい、2人は練習に「苦戦したよね〜!」と顔を見合わせてコメント。TSUZUMIは「今日素晴らしかった。投げ具合最高だった!」とSHIZUKUを褒めちぎった。そして待ちに待ったタイトル曲「Click」のステージとなり、ダンスブレイクの後、ステージは一度真っ暗になり、1人ずつスポットライトが当たる演出に客席はどよめき。SHIZUKUは「ずっと早くYOU:MEに見せたいと思って練習してきたので、今日お見せできて本当に嬉しいです」と笑顔でコメント。掛け声動画は前日に公開されたばかりだったが揃ったファンの声援にCOCOROは「沢山の歓声でかっこいいパフォーマンスがお見せできたんじゃないかなと思います」と感謝した。本編最後は「FLY UP SO HIGH」をハンドマイクでしっとりと歌唱。直筆の歌詞にのせて歌い上げた。アンコールではグッズTシャツに帽子や動物の手袋などアイテムを合わせたメンバーが再登場し、「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」をパフォーマンス。MOMONAは「皆さんがいて下さってここにいる意味があるなと強く思いました。ここからが始まりなので初心を忘れずにここから強く強く突き進んでいきたいと思います!」と力強く宣言。3度のオーディション番組出演を経てデビューを掴んだMIUは「私含め練習生を卒業できたんだなと思います」と実感し、「練習生を卒業したのでこれからはアーティストとして皆さんに会えるのを楽しみにしています」と笑顔で挨拶。再デビューとなったCOCOROは思わず涙。「直接会えたことでやっとデビューできるんだなという実感が湧いてきて、まさか11位で名前呼ばれると思わなくて本当にびっくりして。こうやって(自分が)ME:Iとして、そのとき応援してくれた国民プロデューサーの方がYOU:MEとして目の前でパフォーマンスすることができて本当に幸せです」としみじみと話した。最後は「&ME」。歌詞の「YOU&ME」を「YOU:ME」に変えて観客に一緒に歌うことを呼びかけ、会場が一体となってステージを作り上げた。ME:Iは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から2023年12月に誕生。2019年に誕生したJO1(ジェイオーワン)、2021年のINI(アイエヌアイ)に続き、シリーズ初のガールズグループとなった。メンバーはCOCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMI。シリーズ歴代最多となる応募総数約14,000人の中から選ばれ、グループ名には「新しい日本の世代を代表する‘未来のアイドル’」という意味が込められている。「MIRAI」のタイトル曲「Click」は‘Click’して新しい未来を切り開いていくという意味が込められた記念すべきデビュー曲。 “未来のアイドル”であるME:Iが明るい未来に向かって進んでいくという抱負を込めた歌詞も注目ポイントだ。(modelpress編集部)<PART1[To Be ICON]>・ローンチングショーM1:想像以上MC企画セクション〜ME:I、初めて!〜・ME:Iの“追求美”(自分が求めるイメージ)は?M2:CHOPPY CHOPPY<PART2 [Be ICONIC]>M3:Sugar BombMC企画セクション〜CLICK! CLICK! COVER GIRL★〜・今日のカバーガール探しM4:ClickMCM5:FLY UP SO HIGH<PART3[YOU:ME:I]>アンコールアンコール曲:LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜MCアンコール曲:&MECOCORO=加藤心(かとう・こころ/23)MIU=櫻井美羽(さくらい・みう/22)MOMONA=笠原桃奈(かさはら・ももな/20)RAN=石井蘭(いしい・らん/19)SHIZUKU=飯田栞月(いいだ・しづく/19)AYANE=高見文寧(たかみ・あやね/18)KEIKO=清水恵子(しみず・けいこ/18)KOKONA=佐々木心菜(ささき・ここな/18)RINON=村上璃杏(むらかみ・りのん/17)SUZU=山本すず(やまもと・すず/17)TSUZUMI=海老原鼓(えびはら・つづみ/17)【Not Sponsored 記事】