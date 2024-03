サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(通称:日プガールズ/日プ)から誕生し、4月17日にメジャーデビューする11人組ガールズグループ「ME:I(ミーアイ)」初のファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』の初日公演が27日、東京・ガーデンシアターで開催され、デビューシングルのタイトル曲「Click」を初披露した(※セットリスト掲載)。

イベント終盤、デビューシングルのタイトル曲で、25日午後6時に公開されたMC(ミュージックビデオ)がすでに500万回再生超えを達成している「Click」を初披露した。YOU:ME(ファンの通称)とコール&レスポンスで盛り上がった。パフォーマンス後、SIZUKUは「デビューが決まってから約3ヶ月、早く見せたいと思って練習してきたので、きょうやっとお届けできてすごくうれしいです!」と笑顔に。COCOROは「動画がきのう出たばっかりだと思うんですが、掛け合い(C&R)がイヤモニしてても聞こえてきて」と感謝し、「かっこいいパフォーマンスがお見せできたんじゃないかなと思います」と充実感をにじませた。圧巻のダンスブレイクでは、RANがセンターで持ち前のカリスマ性を披露。ダンス経験がなかったAYANEは「パワフルで体力的にもしんどかったんですが、振付をYUMEKIさんにしていただいたので、似合った振付をしていただきました。最高のものができたなと思います」と達成感あふれる表情を見せた。YUMEKIは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でトレーナーを務めた縁の深い人物であることから、会場からは歓声が聞こえた。RANは「私がどうやったら良く見せられるか、見せたいかを(振付を担当した)YUMEKIさんに聞いていただいて。一緒に作っていったのですが、私がひとりでできないことを11人で作り上げました。かっこいいパートになっているとうれしいです」と思いを伝えた。東京と大阪の2都市で開催される同公演は、追加公演を含めて全9公演で約6.5万人動員を予定している(※全公演完売)。■セットリストPART1【To Be ICON】M1「想像以上」トークコーナー企画1「〜ME:I、初めて!〜」M2「CHOPPY CHOPPY」PART2【Be ICONIC】M3「Sugar Bomb」トークコーナー企画2「〜CLICK!CLICK!COVER GIRL☆〜」M4「Click」トークコーナーM5「FLY UP SO HIGH」PART3【YOU:ME:I】アンコール曲「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」トークコーナーアンコール曲「&ME」