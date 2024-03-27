日本相撲協会は２７日、実質５期目に入る八角理事長（元横綱北勝海）の新体制発足に伴う親方衆の職務分担を決めた。

協会ナンバー２の事業部長には、巡業部長などを務めていた春日野理事（元関脇栃乃和歌）を起用。事業部長、広報部長などを兼務していた芝田山理事（元横綱大乃国）は教習所長に回った。広報部長、総合企画部長には前審判部長の佐渡ヶ嶽理事（元関脇琴ノ若）が就き、協会本部在勤の執行部入り。境川理事（元小結両国）は巡業部長に起用された。

新任理事は勝ノ浦理事（元幕内起利錦）が危機管理部長とコンプライアンス部長を兼務し、高田川理事（元関脇安芸乃島）は審判部長として、ともに執行部にも入った。福岡県出身で地元人気が高い浅香山理事（元大関魁皇）は九州場所担当部長に就任した。記者会見した高田川理事は「土俵の充実を図り、協会発展のために力になれたら」、浅香山理事は「九州場所の宣伝をして、皆さんに足を運んでいただけるよう努力したい」と抱負を語った。

元大関千代大海の九重親方が役員待遇の審判部副部長として審判部に復帰し、元大関豪栄道の武隈親方は新たに審判部の委員となった。

◇…役員の主な職務…◇

【理事】▽理事長 八角▽事業部長 春日野▽巡業部長 境川▽名古屋場所担当 出羽海（元幕内小城乃花）▽教習所長 芝田山▽春場所担当 伊勢ノ海（元幕内北勝鬨）▽広報部長、総合企画部長 佐渡ヶ嶽▽危機管理部長、コンプライアンス部長、監察委員長 勝ノ浦▽審判部長 高田川▽九州場所担当 浅香山

【副理事】▽事業部副部長、審判部副部長（編成担当） 藤島（元大関武双山）▽巡業部副部長 若松（元幕内朝乃若）▽審判部副部長 粂川（元小結琴稲妻）

【役員待遇】▽指導普及部副部長 伊勢ヶ浜（元横綱旭富士）、陸奥（元大関霧島）、花籠（元関脇太寿山）、錦戸（元関脇水戸泉）▽巡業部副部長 白玉（元幕内琴椿）▽審判部副部長 九重▽指導普及部副部長、生活指導部副部長 中立（元小結小城錦）