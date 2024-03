サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(通称:日プガールズ/日プ)から誕生し、4月17日にメジャーデビューする11人組ガールズグループ「ME:I(ミーアイ)」初のファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』の初日公演が27日、東京・ガーデンシアターで開催された(※セットリスト掲載あり)。

公演は、メンバー1人ずつがセンターからウォーキングする「ローチングショー」からスタート。RANを先頭にパワフルなウォーキングを披露。個性あふれるポージングを見せたCOCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMIの11人がそろうと、1曲目は「想像以上」でスタート。番組放送時から確実にパワーアップしたパフォーマンスで会場を揺らした。続けて、企画やトークコーナーを交えつつ、「CHOPPY CHOPPY」「FLY UP SO HIGH」「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」「&ME」など『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で人気を博した楽曲を続々と披露した。さらに、デビューシングルのタイトル曲で、25日午後6時に公開されたMC(ミュージックビデオ)がすでに400万回再生超えを達成している「Click」を、初披露。【コール&レスポンスで盛り上がった。】収録曲「Sugar Bomb」も初披露した。最後には、メンバーが一人ひとりあいさつをする場面も。MIUは「目がいいので、3階のみんなが『MIU』(のグッズ)を持っているのもわかります」とニヤリ。「思っていたよりも椅子を見るのと、YOU:MEの皆さんがいらっしゃるのを見るので全然違って思ったより人がいたのでびっくりしました」と振り返り、「やっと練習生を卒業できたんだなと思います」としみじみ。「練習生を卒業したので、アーティストとして皆さんに会えるのを楽しみにしています」と期待を高めた。涙をにじませたCOCOROは「本当にすごく楽しかったです。直接会えたことでやっとデビューできるんだなという実感がわいてきて。正直、まさか11位で名前呼ばれると思えなくて本当にびっくりして。私がME:Iとして、国民プロデューサーさんがYOU:MEとして会えて」と言葉を詰まらせ「目の前でパフォーマンスすることができて幸せです。もっとすてきな未来を作っていきたいです」と今後の活躍を誓った。東京と大阪の2都市で開催される同公演は、追加公演を含めて全9公演で約6.5万人動員を予定している(※全公演完売)。■セットリストPART1【To Be ICON】M1「想像以上」トークコーナー企画1「〜ME:I、初めて!〜」M2「CHOPPY CHOPPY」PART2【Be ICONIC】M3「Sugar Bomb」トークコーナー企画2「〜CLICK!CLICK!COVER GIRL☆〜」M4「Click」トークコーナーM5「FLY UP SO HIGH」PART3【YOU:ME:I】アンコール曲「LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜」トークコーナーアンコール曲「&ME」