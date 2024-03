今年7月で20周年イヤーの締めくくりを迎えるFLOWが20周年の集大成として、ロックバンドが創るアニソンロックフェスと題された『FLOW THE FESTIVAL 2024』をぴあアリーナMMにて開催。今回のフェスの開催はFLOWの歴史20年の中でも初となる試みとなる。

このたび、『FLOW THE FESTIVAL 2024』の追加アーティストが発表された。

6月29日(土)にはテレビアニメ『お嬢と番犬くん』のOPテーマやアニメ『月刊少女野崎くん』など数多くのアニソンを輩出しており、先日武道館でのワンマンライブを開催したオーイシマサヨシ、6月30日(日)にはTHE FIRST TAKEでも1000万回を突破したアニメ『マッシュル-MASHLE-』主題歌「Bling-Bang-Bang-Born」にて海外でも人気を博している日本の三連覇のラッパー「R-指定」と、世界一のDJ「DJ 松永」による、HIP HOPユニットCreepy Nuts、FLOWとは20年来の仲であり、アニメ「コードギアス」のコラボ楽曲をリリースしたFLOWには欠かせない存在であるORANGE RANGEが出演することが決定。今回の出演者解禁により更にアニメとロックの融合が期待されるラインナップが揃った。

更に、開場中のウェカムアクトとして6月29日(土)にはFLOWのTAKEが楽曲提供をしているfrom ARGONAVISより伊藤昌弘(七星 蓮 役)、日向大輔(五稜結人 役)、小笠原 仁(旭 那由多 役)、秋谷啓斗(曙 涼 役)、宮内告典(界川深幸 役)、6月30日(日)にはTVアニメ『弱虫ペダル GRANDE ROAD』の楽曲など数多くのアニメソングを担当しているROOKiEZ is PUNK’Dの出演も決定した。

また、VIPチケットの特典となるグッズはお風呂グッズ、2DAYのVIPチケットの特典は特製パジャマになることが発表された。

出演者は各日程、残り1アーティストとなり、今後も26日に『FLOW THE FESTIVAL 2024』に関することを発表するとのことなので、必ずチェックして欲しい。

なお、各アーティストのファンクラブ先行に加え、各種チケット先行を実施中となっているので、是非チケットをゲットして欲しい。

●イベント情報『FLOW THE FESTIVAL 2024』2024年6月29日(土)、30日(日)開場/開演 10:00/12:00 ※両日共通会場:ぴあアリーナMM

[6月29日(土)出演アーティスト]

GRANRODEO・SPYAIR・KEYTALK・オーイシマサヨシ and more

[6月30日(日)出演アーティスト]

SCANDAL・BURNOUT SYNDROMES・Creepy Nuts・ORANGE RANGE and more

チケット詳細

VIP指定席 1日券 ¥26,550

VIP指定席 2日券 ¥41,260

アリーナ 指定席 1日券 ¥12,000

アリーナ 指定席 2日券 ¥22,000

スタンド 指定席 1日券 ¥9,900

スタンド 指定席 2日券 ¥17,000

車椅子席 1日券 ¥9,900

車椅子席 2日券 ¥17,000

チケット先行

26ers先行:3月26日(火) 21:15〜4月7日(日) 23:59

最速プレリザーブ:3月21日(木)12:00〜4月14日(日) 23:59

※各出演者FC先行の詳細はアーティストサイトにてご確認下さい。

チケットはこちら

https://pia.jp/v/flow24of/

特設サイト

https://flow-official.jp/cam/flowthefestival2024/

『FLOW THE PARTY 2024』

2024年4月7日(日)

愛知・名古屋ダイアモンドホール

開場/開演 17:00/18:00

ゲスト:nobodyknows+

2024年4月14日(日)

北海道・札幌PENNY LANE24

開場/開演 17:00/18:00

ゲスト:Who-ya Extended

2024年4月20日(土)

大阪・なんばHatch

開場/開演 17:00/18:00

ゲスト:四星球

2024年4月21日(日)

香川・MONSTER

開場/開演 17:00/18:00

ゲスト:打首獄門同好会

2024年4月27日(土)

東京・恵比寿LIQUIDROOM

開場/開演 17:00/18:00

ゲスト:DOES

2024年4月29日(月・祝)

福岡・DRUM LOGOS

開場/開演 17:00/18:00

ゲスト:ラックライフ

チケット:7,700円(税込)

※整理番号付き、別途ドリンク代必要

枚数制限:お一人様4枚まで(複数公演申込可)

※未就学児入場不可・小学生以上チケット必要

●リリース情報

「GO!!!」

4月28日発売



【完全限定生産盤】

品番:VVDL-1

価格:¥1,100(税込)

予約はこちら

https://flow.lnk.to/0428_pkg

関連リンク

FLOWオフィシャルサイト

https://www.flow-official.jp/