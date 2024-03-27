＜Yngwie Malmsteen 40th Anniversary Japan Tour 2024＞



●名古屋公演2024年5月7日(火)＠Zepp Nagoya18:00開場 19:00開演●大阪公演2024年5月9日(木)＠Zepp Namba18:00開場 19:00開演●東京公演2024年5月11日（土）＠Zepp DiverCity(TOKYO)開場17:00 開演18:00VIP 1F全自由 ￥22,000(税込)※整理番号付き・客席前方エリア、VIP特典付き1F全自由 ￥13,200(税込)※整理番号付き2F指定席 ￥17,000(税込)2Fスタンディング ￥13,200(税込)※整理番号付き(大阪以外)最速先行(抽選)：3/27(水)18:00〜4/7(日)23:59オフィシャル先行(抽選)：4/12(金)18:00〜4/14(日)23:59オフィシャル先行(先着)：4/22(月)18:00〜4/26(金)23:59一般発売日：4/27(土)10:00〜*枚数制限:お1人様1公演につき4枚まで[問]イープラスカスタマーセンター※ 撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)※ 4歳以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。ご入場時1drink代別途必要※ 公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。※ 転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は、出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認をする場合があります。※ 座席位置によってステージ演出の全体・一部、メンバー、ステージが見えにくい場合がございます。※ お申し込み期間終了後の情報変更・申し込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。※ 当日はご本人確認をさせていただく場合がございます。(写真付き身分証明書持参）※ 公演日の3日前発券。