イングヴェイ・マルムスティーン、来日公演決定
イングヴェイ・マルムスティーンのデビュー40周年を記念した来日公演＜Yngwie Malmsteen 40th Anniversary Japan Tour 2024＞が、2024年5月に名古屋(5月7日)、大阪(5月9日)、東京(5月11日)で開催されることが決定した。
2024年でデビュー40年となるイングヴェイだが、記念すべき節目を日本のファンたちと迎えるというわけだ。単独での来日公演は2015年2月以来9年ぶりのこととなる。これまで20枚を超えるアルバムを発表しているが、デビュー40周年記念ツアーでは数々のヒット曲や名曲を披露してくれることだろう。
＜Yngwie Malmsteen 40th Anniversary Japan Tour 2024＞
2024年5月7日(火)
＠Zepp Nagoya
18:00開場 19:00開演
●大阪公演
2024年5月9日(木)
＠Zepp Namba
18:00開場 19:00開演
●東京公演
2024年5月11日（土）
＠Zepp DiverCity(TOKYO)
開場17:00 開演18:00
VIP 1F全自由 ￥22,000(税込)※整理番号付き・客席前方エリア、VIP特典付き
1F全自由 ￥13,200(税込)※整理番号付き
2F指定席 ￥17,000(税込)
2Fスタンディング ￥13,200(税込)※整理番号付き(大阪以外)
最速先行(抽選)：3/27(水)18:00〜4/7(日)23:59
オフィシャル先行(抽選)：4/12(金)18:00〜4/14(日)23:59
オフィシャル先行(先着)：4/22(月)18:00〜4/26(金)23:59
一般発売日：4/27(土)10:00〜
*枚数制限:お1人様1公演につき4枚まで
[問]イープラスカスタマーセンター
※ 撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)
※ 4歳以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。ご入場時1drink代別途必要
※ 公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。
※ 転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は、出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認をする場合があります。
※ 座席位置によってステージ演出の全体・一部、メンバー、ステージが見えにくい場合がございます。
※ お申し込み期間終了後の情報変更・申し込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。
※ 当日はご本人確認をさせていただく場合がございます。(写真付き身分証明書持参）
※ 公演日の3日前発券。
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