東京・清澄白河にあるスイーツパティスリー「 POSH(ポッシュ) 」が、オーガニックティーとグルテンフリークッキーを発売。店頭と公式オンラインショップにて、3月26日(火)から販売がスタートしました。オーガニックティーは、お客さんから商品化の要望も多かったもの。そんな人気のティーを、おうちで楽しめるようになりますよ。ヴィーガンスイーツを提供する東京・清澄白河の「POSH」POSHは、2021年11月に東京・清澄白河にオープンしたスイーツパティスリー。

「You are what you eat」(あなたの身体はあなたの食べた物で出来ている)をコンセプトに、グルテンフリーでヴィーガン、身体に優しいロースイーツを提供しています。お店オリジナルブレンドのオーガニックティーは、お客さんから好評だという人気商品。商品化の声も寄せられており、今回オリジナルブレンドのオーガニックティーが登場しました。POSHのオーガニックティーは、有機JAS認証を持つ農園で育てられたものだから、安心していただけますね。身体に優しく、見た目もかわいいオーガニックティーこれまで東京や福岡で系列店舗を展開してきたPOSHは、コーヒーと同じくらい紅茶への需要があることを実感したとのこと。紅茶のことを深く調べていくにつれて、安心安全と自信の持てる美味しいオリジナルティーを作りたいと思い、今回の商品化に至ったそうです。野菜や果物に付着した農薬を気にすることなく、安らいで飲むことができるオーガニックティー。農薬や化学肥料に頼らず、自然の恵みを生かした農業を行うことにより、地球環境への負担を最小限にできるといいます。「オーガニックティー」(税込1680円/2.3g×8包)は、STRAWBERRY/JASMINE/EDEN/EARL GREYの4種類。自分用はもちろん、身体のことを考えたり、リラックスした時間を過ごしたりして欲しいという想いを込めて、大切な人へ贈るプレゼントにもぴったりですね。フレーバーごとにカラーの違う封筒型のパッケージは、飾っておきたくなるほどのかわいさ。バッグの中で幅を取らず持ち歩きにも便利なため、ちょっとした手みやげやお礼にも良さそうです。公式オンラインショップにはアレンジレシピも公開されているから、ソーダやミルクティーなど、さまざまなアレンジにぜひトライしてみてくださいね。おやつには身体に優しいグルテンフリークッキーをオーガニックティーと同日に発売されたのが、身体に優しいグルテンフリークッキー。「グルテンフリークッキーMサイズ」(税込3200円)と「グルテンフリークッキーSサイズ」(税込1800円)の2種類がラインナップしています。こちらのクッキーは、乳製品・卵・グルテン・白砂糖不使用で身体に優しくギルトフリー。国産米粉をはじめとした原材料を使っており、安心して食べられるサクサク食感のクッキーです。いつも頑張っているご褒美スイーツとして、ぜひゲットしてみてくださいね。POSH営業時間:10:00〜18:00住所:東京都江東区常盤1-3-7ラフィーヴィル清澄白河EAST1階定休日:なしインスタグラム:@posh.japan公式オンラインショップ:http://posh-tea.jp/参照元:株式会社ブリーズオブエイチ プレスリリース