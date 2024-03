パク・ジェボムがプロデュース！韓国で歴史的ブームを起こした伝統酒「WON SOJU」日本発売が決定

パク・ジェボム(JAY PARK)がプロデュースし、韓国で歴史的ブームを起こした韓国伝統酒「WON SOJU」の日本発売が決定した。HIP HOP、R&Bアーティストとして韓国のみならず、全世界で絶大な支持を集める“グローバルアーティスト”パク・ジェボム。アーティスト活動のみならず、AOMGやH1GHR MUSIC、MORE VISIONといった音楽レーベルを立ち上げ、企業家としての活躍も注目を集める韓国エンタメ業界の重要人物だ。

◆パク・ジェボム コメント

そんな彼が、2022年に新たに始めたプロジェクトが酒類業界に革命的なヒットをもたらす。その名も「WON SOJU(ウォン・ソジュ)」と名付けられた、韓国焼酎(ソジュ)が発売と共に瞬く間に韓国中の注目を集めた。韓国ドラマの流行などにより、日本でも徐々に浸透しつつある韓国焼酎。比較的安価で韓国料理店やコンビニでも手に入れることができるものが多く、消費者はボトルからショットグラスに注ぎ、幾度となく乾杯をして飲み干していくスタイルが定番だ。それに対し、パク・ジェボムが手掛ける「WON SOJU」は、ボトルのデザインや酒の原材料から製法にまで渡り、質を追求した高級志向の商品。100%韓国産の米を原材料とした、人工甘味料は一切使用せず、伝統的な壺にて熟成されたこだわりの製法により作られたお酒であり、定番のショットスタイルでの飲み方はもちろんのこと、様々な配合によるカクテルなどへの展開も楽しめる商品だ。また、韓国には「韓国伝統酒」と呼ぶために必要な基準がいくつか存在し、その基準をクリアしているのが「WON SOJU」だ。広く知られている他の韓国の酒ブランドに関して、その基準をクリアしているものは実はとても少なく、「WON SOJU」は新しさと伝統を兼ね備えた酒であると言える。コンビニでの取り扱いが始まった時には、消費者がコンビニの従業員に仕入れ日時を問い合わせ、入荷時には各コンビニに長蛇の列ができるほどの社会現象を巻き起こした。そのブランディングも徹底されており、ブランドイメージを踏襲したPOP UPストアなども常に大盛況で、グローバルアパレルブランド「DIESEL(ディーゼル)」とのコラボボトルなども生産され、話題を呼んだ。そんな今大注目の韓国伝統酒「WON SOJU」がついに日本にやってくるという。パク・ジェボムが代表を務める株式会社Won Spiritsは、日本の企業である株式会社J.E.T.と専属販売代理店契約を結び、日本へのローンチを決めた。日本用オフィシャルオンラインストアもオープン。現在はプレローンチとして、定番の商品3種類のみの予約受付を行なっている。発送は4月中旬〜下旬となっており、予約特典として、オリジナルコースターやステッカーも付属される模様だ。Dear friends,(親愛なる仲間へ)Not too early, not too late. Just on time.(早すぎず、遅すぎず、まさに今)We are happy to finally join you in Japan.(ついに日本の皆さんとご一緒できて嬉しく思います)Old tradition, new spirit.(昔からの伝統と、新しいスピリット(魂))This is Won Soju.(これがWON SOJUです)Enjoy this round on me!(まずは僕からの一杯目を楽しんでください!)

■商品情報

【予約対象商品】

・WON SOJU ORIGINAL(375ml/22%)-¥2,200

・WON SOJU CLASSIC(375ml/28%)-¥3,700

・WON SOJU SPIRIT(375ml/24%)-¥1,800

※全て税込価格。

※購入者特典としてオリジナルコースターとステッカーが付属。



