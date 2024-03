新宿ZEROTOKYOのニューテクノパーティ<Hi-Tech>の開催が決定した。一回目の開催となる今回は、90年代初頭よりDJ/ダンスミュージック・プロデューサーとして活動をスタートさせ、国内外の数々のレーベルから作品を発表、“ハニカー”と称されるフォロワーを創出し、世界中のフェスへの出演、DJ Mag Top 100にも度々ランクイン、日本人国籍のアーティストとしては前人未踏の32位まで駆け登ったレジェンドYOJI BIOMEHANIKAが、“EXCLUSIVE TECH DANCE SET”で登場する。

<Hi-Tech>

2024.4.13(土)

ZEROTOKYO

OPEN 23:00

FASTPASS TICKET:\3,000-(優先入場・入場料金含む)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/hi-tech0413



【Z HALL】

YOJI BIOMEHANIKA-EXCLUSIVE TECHDANCE SET-

KEN ISHII

DRUNKEN KONG

VJ:H2KGRAPHICS

また96年シングル「Extra」のビデオクリップ(映画「AKIRA」の作画監督/森本晃司監督作品)が、イギリスの“MT V DANCE VIDEO OF THE YEAR”を受賞。04年、“DJ AWARDS”でBEST TECHNO DJを受賞。17年<Tomorrowland>への出演。長野オリンピック・テーマインターナショナル版、PAC-MAN40周年全世界共通テーマ曲なども手掛け、昨年はNetflixミリタリーSF超大作アニメ「ヤキトリ」の全編サントラ制作、演舞「TECHNOH LAB.」、札幌国際短編映画祭の国際審査員など、2024年も様々なプロジェクトに積極的に挑んでいるテクノ・アーティスト、DJ、プロデューサー、リミキサーのKEN ISHII。さらに2011年にデビューして以来、国内外で数々のライブをこなし、これまでにリリースしてきたEPやコンピレーションはBeatportのテクノチャートの上位にランクインし、ADE(アムステルダム・ダンス・イベント)、SONAR OFF WEEKなどへの出演や、ヨーロッパを筆頭に、南米、北米、オーストラリア、アジアや中東ツアーも成功を納め、進化する音を追求するDRUNKEN KONGがZEROTOKYOに初登場する。VJH2KGRAPHICSと、豪華アーティストから創り出される新世界を堪能してほしい。◆ZEROTOKYO オフィシャルサイト