BTOB、5月に東京・大阪でファンコンサート開催決定！

韓国での初のファンコンサートを大盛況に終えたBTOBが、日本での追加公演が決定した。「OUR DREAM」は彼らが2012年にデビュー後、初めて開催したファンコンサートで、MELODY(ファンの名称)とBTOBが共に作り出した大切な瞬間を思い出し、また一緒に描いていこうという意味が込められている。韓国国内外のファンの関心が高まり、チケット販売開始と同時に3回のコンサート全席が完売となり、日本での追加公演が決定。3月29日(金)18:00よりMELODY JAPANにて最速チケット先行が実施される。

■公演情報

「2024 BTOB FAN-CON[OUR DREAM]IN JAPAN」

【日時・会場】

○大阪:Zepp Namba

2024年5月10日(金)

昼公演:開場 13:45/開演 14:30

夜公演:開場 18:15/開演 19:00



○東京:Zepp Haneda

2024年5月12日(日)

昼公演:開場 12:45/開演 13:30

夜公演:開場 17:15/開演 18:00



【チケット料金】

・VIP全自由:\22,000(税込)

※客席前方エリア・グループ写真撮影会付・終演後ハイタッチ会付き・整理番号付き(指定席の場合はなし)



・全自由:\12,100(税込)

※終演後お見送り会付き・整理番号付き(指定席の場合はなし)



・2F指定席:13,200(税込)

※終演後お見送り会付き



【チケット販売】

・フィシャルファンクラブ会員先行:3月29日(金)18:00〜4月7日(日)23:59

詳細はこちら



・一般発売:2024年5月4日(土)10:00から予定



※4歳以上チケット必要。3歳以下でもお席が必要な場合は有料。

※撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)

※チャンソプ、ソンジェの出演はございません。

※公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。

※転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は、出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認をする場合があります。

※座席位置によってステージ演出の全体・一部、メンバー、ステージが見えにくい場合がございます。視界不良によるチケットの払い戻しはできません。

※グループ写真撮影はBTOBとお客様10名〜20名との団体撮影となります。グループ写真はDropboxなどの共有URLにて撮影されたお客様のみ全体に展開されます。

※全自由は当日の販売状況によりスタンディング or 自由席(指定席になる可能性もあり)のどちらかが採用されます。VIP席の客席前方エリアは販売状況によりエリアを拡大する場合もございます。

※お客様都合による払い戻しは一切行いません。あらかじめご了承ください。



【主催】

HAVE FUN TOGETHER



【企画】

BTOB COMPANY



【制作】

iTONY ENTERTAINMENT



【協力】

MY ENTERTAINMENT



【運営】

ミューベンツ・ジャパン / サンライズプロモーション東京