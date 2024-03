BNE「ダウンロード版セール」開催中！ 「Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション」など最大77％OFF！

バンダイナムコエンターテインメントのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールが開催中だ。セール期間は、ニンテンドーeショップが2024年4月9日(火)まで、PlayStation Storeは4月10日(水)まで。

PlayStationStoreでは「 Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション 」が25%OFFになる。また、ニンテンドーeショップでは「 みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー 」が25%OFFとなっている。この機会をお見逃しなく!

詳細はセール公式サイトを確認してほしい。

【 PlayStation Store 】

<セール期間>

2024年3月27日(水)〜 2024年4月10日(水)

セール対象:PlayStation5/PlayStation4

■「Tales of ARISE」

販売価格:4,400円(税込)⇒【35%OFF】セール販売価格:2,860円(税込)



■「Tales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション」

販売価格:3,960円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【30%OFF】セール販売価格:2,772円(税込)



■「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー デラックスエディション」

販売価格:6,380円(税込)⇒【30%OFF】セール販売価格:4,466円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【35%OFF】セール販売価格:4,147円(税込)



■「リトルナイトメア2 デラックスエディション」

販売価格:5,280円(税込)⇒【45%OFF】セール販売価格:2,904円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【50%OFF】セール販売価格:2,640円(税込)





■「ファーミングシミュレーター 22」

販売価格:2,970円(税込)⇒【34%OFF】セール販売価格:1,960円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【39%OFF】セール販売価格:1,811円(税込)





など

セール対象:PlayStation4

■「ACE COMBAT7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary Edition」

販売価格7,700円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:3,850円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【55%OFF】セール販売価格:3,465円(税込)





■「ACE COMBAT7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition」

販売価格:11,000円(税込)⇒【46%OFF】セール販売価格:5,940円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【51%OFF】セール販売価格:5,390円(税込)





■「テイルズ オブ シンフォニア リマスター」

販売価格:5,478円(税込)⇒【28%OFF】セール販売価格:3,944円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【33%OFF】セール販売価格:3,670円(税込)





■「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」

販売価格:6,270円(税込)⇒【53%OFF】セール販売価格:2,946円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【60%OFF】セール販売価格:2,507円(税込)





■「ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス」

販売価格:8,360円(税込)⇒【77%OFF】セール販売価格:1,922円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【82%OFF】セール販売価格:1,504円(税込)





■「ソードアート・オンライン フェイタル・バレット コンプリートエディション」

販売価格:7,920円(税込)⇒【63%OFF】セール販売価格:2,930円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【70%OFF】セール販売価格:2,375円(税込)





■「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO」

販売価格:7,480円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:3,740円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【60%OFF】セール販売価格:2,992円(税込)





■「太鼓の達人 セッションでドドンがドン!デラックス版」

販売価格:9,460円(税込)⇒【51%OFF】セール販売価格:4,635円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【56%OFF】セール販売価格:4,162円(税込)

など

【ニンテンドーeショップ】

セール特設ページ

セール対象:Nintendo Switch

<セール期間>2024年3月27日(水)〜 2024年4月9日(火)

■「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」

販売価格:3,960円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)





■「.hack//G.U. Last Recode」

販売価格:5,478円(税込)⇒【49%OFF】セール販売価格:2,750円(税込)





■「太鼓の達人 ドコどんRPGパック!」

販売価格:6,710円(税込)⇒【43%OFF】セール販売価格:3,790円(税込)





■「リトルナイトメア2」

販売価格:3,960円(税込)⇒【44%OFF】セール販売価格:2,190円(税込)





■「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Deluxe Edition」

販売価格:3,520円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:1,760円(税込)





■「NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch」

販売価格:7,480円(税込)⇒【53%OFF】セール販売価格:3,490円(税込)





■「ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- DELUXE EDITION」

販売価格:6,270円(税込)⇒【55%OFF】セール販売価格:2,790円(税込)





■「超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック」

販売価格:5,830円(税込)⇒【57%OFF】セール販売価格:2,490円(税込)

など



その他、さまざまなゲーム本編/ダウンロードコンテンツがキャンペーン価格で配信中。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP( https://dl-scp.bn-ent.net/ )を確認。



※情報は、発表日現在のもの。発表後予告なしに内容が変更される場合あり。





■「ACE COMBAT7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary Edition」

ACE COMBAT7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」

みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■「ales of ARISE - Beyond the Dawn エキスパンション」

Tales of Arise& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■「リトルナイトメア2 デラックスエディション」

Little NightmaresII & (C)Bandai Namco Europe S.A.S

■「.hack//G.U. Last Recode」

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■「太鼓の達人 ドコどんRPGパック!」

Taiko no TatsujinSeries & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Deluxe Edition」

Little Nightmares& (C)Bandai Namco Europe S.A.S

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.