韓国のサバイバル・オーディション番組「BOYS PLANET」に参加した5人で構成される韓国国籍4人、アメリカ国籍1人のグループ、「ONE PACT」。ファーストミニアルバム『Moment』はタイトル曲「Must Be Nice」を含め全6曲中5曲の作詞作曲、プロデュースを「高等ラッパー4」にも出演したTAGが担っている。ワイルドなヒップホップチューン「Hot Stuff」から始まり、クールなダンスチューン「illusion」まで。伸びやかな感性が花開いた多彩なデビュー作品になっている。来日中の2000年〜2003年生まれの5人に聞いた。

<リリース情報>ONE PACT1st Mini Album『MOMENT』配信中=収録曲=1. Hot Stuff2. Must Be Nice(TITLE)3. G.O.A.T4. RUSH IN 2 U5. Loading6. illusionHTTPS://JAPAN.LNK.TO/ONEPACTMPUX https://twitter.com/onepact_ / https://twitter.com/onepact_japanTikTok https://www.tiktok.com/@0nepactInstagram https://www.instagram.com/0nepact/YouTube https://www.youtube.com/@ONE_PACT