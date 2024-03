XG

HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが、5月21日に5thシングル「WOKE UP」をCD BOXとDIGITALでリリースすることを発表。合わせてジャケット写真も公開された。

「WOKE UP」は、XG初のオールラップソングで、808ベースに東アジア特有のサウンドが加わった型破りなスタイルのトラック。メンバーそれぞれの個性溢れるラップパフォーマンスは、強力なヒップホップアイデンティティを感じさせ、何にも定義することのできない「Xtraordinary Girls」に出会うことができるはずだ。

XGALXの代表兼エグゼクティブプロデューサーである「JAKOPS (SIMON)」は、中毒性のあるサビのフレーズ「WOKE UP LOOKIN' LIKE THIS」(目を醒ませ)のように、「固定観念を壊せ」といったXGならではの哲学を曲の中に込め、表現している。

ジャケット写真は、ブラックリップに、XGロゴと牙がデザインされたオリジナルのグリルズ、さらに口の中にはモザイクがかけられているなど、衝撃的なカバーに仕上がっている。

2023年1月にリリースされた3rd Singleのタイトル曲「SHOOTING STAR」と収録曲「LEFT RIGHT」は、音楽ストリーミング累計再生数3億回を突破。同年6月にリリースされた1st Mini Album「NEW DNA」の先行配信楽曲「GRL GVNG」は全米ビルボードチャ―ト'Hot Trending Songs Powered by Twitter'で1位を記録し、「NEW DNA」は、Billboard JAPAN総合アルバム・チャート'Hot Albums'にて総合首位を獲得するなど、飛躍し続けるグローバルライジングアーティスト「XG」が再び前例のない挑戦を始める。

XGは、自身初となるワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」を5月から開催することも発表している。作品情報XG 5th Single「WOKE UP」2024.05.21 TUE【CD BOX】<価格>1,100円(tax in) <商品構成>CD-R/LYRICS PAPER/LOGO STICKER SET(2Piece)<収録内容>1. WOKE UP2. WOKE UP (INSTRUMENTAL)