¥é¥ó¥¹°ËÅì½ãÌé¡¢Ê©¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤ËÃíÌÜ¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¡×
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¥Ä¥¢¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ø¤ÎÀøÆþ±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë°ËÅì½ãÌé¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÅì¤Ï2022Ç¯¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥Ø¥ó¥¯¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£½êÂ°2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·3¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃæÂ¼¤Ï23Ç¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1ÉôLASK¥ê¥ó¥Ä¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÂè26Àá¥á¥¹Àï¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é°ËÅì¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ÖDAZN¡×¸ø¼°YouTube¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤«¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!¡×¡ÖÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ°²è¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Àï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¤âÎ¾Íã¤òÃ´¤¦ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë