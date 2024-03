イタリアの新進気鋭のスタジオ・Jyamma Gamesが開発するソウルライクアクションRPG『Enotria: The Last Song(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)』が最新トレーラーを公開。また、発売日が2024年8月22日(木)に決定した。

「絶望さえ、美しい」狂信的ソウルライク 『Enotria:The Last Song(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)』Gameplay Trailer:

https://youtu.be/yaVheBsIvRQ



イタリアの伝承や文化をベースにしたソウルライクアクションRPG

『Enotria: The Last Song』は、イタリアの伝承や文化をベースにした、ソウルライクアクションRPG。舞台となるのは、様々な文化と国々が栄える豊かな大陸「エノトリア」。しかしこの大陸は「カノヴァッチオの呪い」と呼ばれる終わることのない邪悪な演劇に飲み込まれ、変化することを止めてしまった。

プレイヤーは、この舞台において役割を与えられていない唯一の存在「変化の仮面」。美しさの裏に謎を秘める「エノトリア」を停滞から解放するため、戦いを繰り広げることとなる。

予約は既にスタート! 限定版も発売

本作の予約受付は既にスタートしている。通常版のほかに限定版となる「デラックスエディション」も発売予定で、限定版にはさまざまなダウンロードコンテンツに加えて、通常より最大72時間早くプレイ開始可能な権利も付属する。対応プラットフォームはPlayStation5、Xbox Series X|S、PC(Steam、Epic Games Store)。

また、サウンドトラックやDLCといった初回封入特典も発表されているので、興味がある人は早めに予約を行っておこう。

“Enotria” is a trademark of Jyamma Games S.r.l. All rights reserved.

“Jyamma Games” is a registered trademark of Jyamma Games S.r.l. All rights reserved.

(c)2024 Jyamma Games (c)Enotria: The Last Song.

Additional copyright and trademark rights reserved by their respective owners.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)