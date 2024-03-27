¡ÚÉðÍº¶¥ÎØ¡¦£Ç·Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¡ÛÀ¾¶å½£¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ëº´¡¹ÌÚÎ¶¤¬»³ÅÄÍÇÊ¿¤ÈÏ¢·¸
¡¡£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤Î£Ç·ºÇ½ªÀï¡ÖÂè£¸²óÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¶¥ÎØ¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢º´²ì¸©ÉðÍº»Ô¤ÎÉðÍº¶¥ÎØ¾ì¡Ê¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÉðÍº¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü£±£²£ÒÆÃÁª¤Ë¥·¡¼¥É¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÎ¶¡Ê£³£³¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ò¤â¤¯¤í¤à¡£
¡¡½é¤Î£Ó£±¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£´ü¤Ï¶¥¤ê¤â¼¤µ¤Ê¤¤¶¯µ¤¤ÎÁö¤ê¤Ç³ÆÃÏ¤ÇÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤µ¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¶¥ÁöÆÀÅÀ¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾ºÎµ¤Î¤´¤È¤¯¾å¾º¤·¡¢º£²ó¤Ï£¶ÈÖÌÜ¤Ç¥°¥ì¡¼¥ÉÀï¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë½éÆüÆÃÁª¥·¡¼¥É¤òÆ²¡¹¤È¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡É½¾ð¤â¡ÖÎ®¤ì¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç·è¾¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡ÊÁ°²ó¤Î¡Ë´ôÉì¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÍº¥Ð¥ó¥¯¤â½éÅÐ¾ì¤À¤¬»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢Ä¹ºê¸©¼¯Ä®¹©¶È¹â¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ£²£°£±£´Ç¯¤ÎÄ¹ºê¹ñÂÎ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÏÎÙ¤Îº´À¤ÊÝ¤À¤¬¡¢ÉðÍº¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º´²ìÀª¤ÈÄ¹ºêÀª¤¬¹ç½É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡£àÂè£²¤Î¸Î¶¿á¤Îº´À¤ÊÝÆ±ÍÍ¤Ë¤³¤³¤Ç¤â¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤êÈ´¤¯¥Ï¥º¤À¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª¤ÏÆ±¸©ÀèÇÚ¤ÎÅèÄÅÂóÌï¤ÈÏÃ¤·¤ÆÊ¬¤«¤ì¤ÆÁö¤ë¡£ÅèÄÅ¤¬¿ûÅÄ°íÆ»¤ËÉÕ¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·º´¡¹ÌÚ¤¬ÌÜÉ¸¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¶å½£Ã±µ³¤Î»³ÅÄÍÇÊ¿¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢·¸¤À¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¶¯¤¤¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤·ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Å´¤è¤ê·ø¤¤àÀ¾¶å½£áÏ¢·¸¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£