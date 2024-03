ASTRO チャウヌ、ファンコンサートの追加公演が決定！ブラジル＆メキシコで初のソロ公演

ASTROのチャウヌがファンコンサート「Mystery Elevator」でアジアを超え、ワールドツアーに突入する。所属事務所のFantagioは本日(27日)「チャウヌが6月、ブラジルとメキシコで単独ファンコンサート『2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]』を開催する」と伝えた。「2024 Just One 10 Minute[Mystery Elevator]」は、彼が2年ぶりに開催する4回目のブランドコンサートだ。先月、ソウルを皮切りにマレーシア、タイ、フィリピンで成功裏に開かれ、日本とシンガポール、インドネシアで公演を控えている。そんな中、南米の2ヶ国で追加公演を決定し、ファンの期待を高めた。

これと共に公開されたお知らせによると、「Mystery Elevator」は6月1日にブラジル・サンパウロ、5日にメキシコ・メキシコシティで開かれる。南米では初めてソロ公演を開催する彼がどんなステージでファンの心を掴むのか、期待が高まっている。最近、チャウヌは1stソロミニアルバム「ENTITY」でブラジルとメキシコはもちろん、世界21ヶ国のトップアルバムランキングで1位を総なめにした。彼は先月1stミニアルバム「ENTITY」を発売し、現在「Mystery Elevator」ツアーを盛況裏に行っている。また、MBC金土ドラマ「ワンダフルワールド」で主人公のクォン・ソンユル役に扮し、優れた演技を披露している。