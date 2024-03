2023年12月30、31日の2日間にわたり神奈川県のぴあアリーナMMにて開催された<Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5>を、5月22日にBlu-rayとDVDにてリリースすることが発表された。このライブは、2018年以来約5年ぶりとなったカウントダウンライブで、2023年6月に開催したロンドン単独公演をアップデートした演出が施された。Blu-ray及びDVD化に際し、本編はライブそのまま17曲を収録、初回限定盤には52ページのブックレットと特典ディスクが付随。特典ディスク内容は後日明らかになる。

『Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5』



2024年5月22日(水)発売【収録内容】■初回限定盤(2BD+グッズ /2DVD+グッズ)▶︎価格・初回限定盤(BD) UPXP-9017:¥8,470(込)・初回限定盤(DVD) UPBP-9019:¥7,370(込)▶︎デジパック+スリーブ+グッズ▶︎Disc1:Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5▶︎Disc2特典映像:▶︎グッズ:フォトブックレット(52P)■通常盤 (1BD / 1DVD)▶︎価格・通常盤(BD) UPXP-1017:¥5,720(込)・通常盤(DVD) UPBP-1017:¥4,620(込)▶Disc1: Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5-----Disc1共通本編収録:17曲M1:FLASHM2:エレクトロ・ワールドM3:レーザービームM4:ポリリズムM5:∞ループM6:Spinning WorldM7:アンドロイド&M8:FUSIONM9:edgeM10:CODE OF PERFUMEM11:MoonM12:ラヴ・クラウドM13:すみっコディスコ「P.T.A.」のコーナーM14:Spring of LifeM15:FAKE ITM16:チョコレイト・ディスコM17:MY COLOR=======◯予約購入特典:「初回限定盤」または「通常盤」ご予約いただいた方に、プレゼント。内容は後日お伝えいたします。