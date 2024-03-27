Perfume、5年ぶりカウントダウンライブのBlu-ray＆DVDリリース
2023年12月30、31日の2日間にわたり神奈川県のぴあアリーナMMにて開催された＜Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5＞を、5月22日にBlu-rayとDVDにてリリースすることが発表された。
このライブは、2018年以来約5年ぶりとなったカウントダウンライブで、2023年6月に開催したロンドン単独公演をアップデートした演出が施された。Blu-ray及びDVD化に際し、本編はライブそのまま17曲を収録、初回限定盤には52ページのブックレットと特典ディスクが付随。特典ディスク内容は後日明らかになる。
『Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5』
【収録内容】
■初回限定盤(2BD＋グッズ /2DVD＋グッズ)
▶︎価格・初回限定盤(BD) UPXP-9017：￥8,470(込)
・初回限定盤(DVD) UPBP-9019：￥7,370(込)
▶︎デジパック＋スリーブ＋グッズ
▶︎Disc1：Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5
▶︎Disc2特典映像：
▶︎グッズ：フォトブックレット(52P)
■通常盤 (1BD / 1DVD)
▶︎価格・通常盤(BD) UPXP-1017：￥5,720(込)
・通常盤(DVD) UPBP-1017：￥4,620(込)
▶Disc1: Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5
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Disc1共通本編収録：17曲
M1：FLASH
M2：エレクトロ・ワールド
M3：レーザービーム
M4：ポリリズム
M5：∞ループ
M6：Spinning World
M7：アンドロイド＆
M8：FUSION
M9：edge
M10：CODE OF PERFUME
M11：Moon
M12：ラヴ・クラウド
M13：すみっコディスコ
「P.T.A.」のコーナー
M14：Spring of Life
M15：FAKE IT
M16：チョコレイト・ディスコ
M17：MY COLOR
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◯予約購入特典：「初回限定盤」または「通常盤」ご予約いただいた方に、プレゼント。内容は後日お伝えいたします。
＜Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024＞
[会場]香港 Asia World Expo
[日程]2024/6/29(土)
[会場]上海 EHNECC Hong Arena
[日程] 2024/7/6(土)
[会場]台北 Taipei Music Center
[日程] 2024/7/13(土)
[会場]バンコク UOB LIVE
関連リンク
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