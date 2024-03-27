Äá²¬¿µÌé¤ËÊ¹¤¯ÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç ¥ë¡¼¥¡¼ºÙÌîÀ²´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Ü¡¼¥ë¤¬Ë½¤ì¤ë¡×
Äá²¬¿µÌé¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò£·¾¡£¶ÇÔ£µÊ¬¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¡¢¤¤¤¶¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æº£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤éÃ¦½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£µåÃÄOB¤Ç¤¢¤ê¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤â¼èºà¤·¤¿Äá²¬¿µÌé»á¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
Äá²¬¿µÌé»á¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤¹¤ë£²Ç¯ÌÜ¤Î¶âÂ¼¾°¿¿¡¡photo by Sankei Visual
¨¡¨¡¡¡³«ËëÁ°¤Î¸½ÃÊ³¬¤Ç¡¢Äá²¬¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ëÅê¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Äá²¬¡¡ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂçÂÎ£¶¿Í¤Ç²ó¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï»î¹çÆüÄø¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î£±¥«·î¤Ï£¶Ï¢Àï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±ÀïÌÜ¡¦°ËÆ£Âç³¤¡¢£²ÀïÌÜ¡¦²ÃÆ£µ®Ç·¡¢£³ÀïÌÜ¡¦¾å¸¶·òÂÀ¡¢£´ÀïÌÜ¡¦»³粼Ê¡Ìé¡¢£µÀïÌÜ¡¦ËÌ»³ÏË´ð¡£¤¢¤È¤ÏÎëÌÚ·òÌð¡¢¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¡¢º¬ËÜÍªÉö¤Î£³¿Í¤Ï¡¢Ä´»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°ì·³¾º³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡FAÆþÃÄ¤·¤¿»³粼Åê¼ê¤¬4ÈÖÌÜ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»³粼Åê¼ê¤Ï¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤Î·ê¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Äá²¬¡¡4ÈÖÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢£²¥«¡¼¥ÉÌÜ¤Î½éÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»³粼¤ÏºòÇ¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11¾¡¡£º£µ¨¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Î32ºÐ¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¤â»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÂô¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÅê¼ê¡Ê2023Ç¯¤Ï170¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢È´¤±¤¿¤³¤È¤ÏÃ±½ã¤ËÄË¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»³粼¤Ë²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¹¥ÉÔÄ´¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÅê¤²¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»³粼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¾åÂô¤Î·ê¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡°ËÆ£Åê¼ê¡¢²ÃÆ£Åê¼ê¡¢»³粼Åê¼ê¤Î¡Ö£³ËÜÃì¡×°Ê³°¤ÎÅê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äá²¬¡¡¾å¸¶¤ÏºòÇ¯¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î101²ó1/3¤òÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óÅê¼ê¤Ç¡¢ËÌ»³¤Ï2022Ç¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÌ»³¤Î¾õÂÖ¤¬º£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢£µÈÖÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤ÏÆüËÜ»þÂå¤Î2020Ç¯¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ£¸¾¡¡¢ºòÇ¯¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÇÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï2021Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÁª¼ê·óÇ¤¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤ÏºÇÂ®155¥¥í¤ÎÂ®µåÇÉ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·34ºÐ¤Î¸½ºß¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï10¥¥í¸º¤°¤é¤¤¡£º¬ËÜ¤Ï¡Ö°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¤Ç¤¹¡£Èà¤Ïº£µ¨¡¢"¶¯²½»ØÄêÅê¼ê"¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡ÅìÍÎÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¤ÎºÙÌîÀ²´õÅê¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Äá²¬¡¡Âç³Ø£´Ç¯»þ¡¢ÆóÉô¤Ê¤¬¤é½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÅê¼ê»Í´§¤òÃ£À®¤·¡¢MVP¤Ë¤âµ±¤¯¤Ê¤É¡¢°ìÉô¾º³Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£158¥¥í¤Ïº¸Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÎòÂåºÇÂ®¤Ç¡¢»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¥Ü¡¼¥ë¤¬Ë½¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¨ÀïÎÏ¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼óÇ¾¿Ø¤Î°Õ»×¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ú¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¥×¥í£²Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡Û
¨¡¨¡¡¡ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äá²¬¡¡ºòÇ¯¡¢¶áÆ£·ò²ð¤ÎFA°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¦¿ÍÅªÊä½þ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæÀµµÁ¤¬ÍÞ¤¨¤Ç¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÈè¤ì¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¥Ä´»þ¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯25¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿·Ð¸³ÃÍ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢°ú¤½Ð¤·¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨30¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¡¡º£µ¨¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤½¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Äá²¬¡¡¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¡¢2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Î¶âÂ¼¾°¿¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¤¤Ê¥«¡¼¥Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´ËµÞ¤â»È¤¨¤ë¡£¥·¥ó¥«¡¼·Ï¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤¤¤¤¡£¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï50»î¹ç¤°¤é¤¤Åê¤²¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ìÀèÈ¯¤Ë²ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿ÙðÄÅÀµ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Äá²¬¡¡¿ù±ºÌÂç¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤È¤â¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°ÌÅê¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç2021Ç¯¤Ë28¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï150¥¥íÂå¸åÈ¾¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢¾õÂÖ¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£º¸ÏÓ¡¦²ÏÌîÎµÀ¸¤ÏºòÇ¯¡Ö£·²ó¤ÎÃË¡×¤È¤·¤Æ¡¢50»î¹ç21¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº¸ÏÓ¤ÎÊ¡ÅÄ½Ó¡£ºòÇ¯³«Ëë¤«¤é29»î¹ç¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎµÜÀ¾¾°À¸Åê¼ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Äá²¬¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÄÌ»»400¥Û¡¼¥ë¥É¤Þ¤Ç»Ä¤ê£·¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Û¤«¤Ë¤âËÌ±ºÎµ¼¡¡¢À¸ÅÄÌÜÍã¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¢¥Ë¥å¥é¥¹¡¦¥¶¥Ð¥é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥¶¥Ð¥é¤ÏºÇÂ®162¥¥í¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Ï¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¡¢¥¶¥Ð¥é¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È£´¿Í¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê¼ê¤Ï"ÊÝ¸±"¤Î°ÕÌ£¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²¿¿Í¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÎÌðß·¹¨ÂÀÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Äá²¬¡¡ºòÇ¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ëº¸¼ê¾®»Øð×ÂÓÂ»½ý¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Ç±¦¼êÍ³Ã¹ü¹üÀÞ¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ°ì·³¤Ç17°ÂÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ì·³¤Ç£²ÅÐÈÄ¡£¸½ºß¤ÏÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì·³¤ÎÅê¼êÏÈ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡Ö»Íµå¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¿»Æ©¤·¡¢Í¿»Íµå363¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Ç¡¢¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3.08¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Äá²¬¡¡¤½¤ì¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÇÀþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Äá²¬¿µÌé¡Ê¤Ä¤ë¤ª¤«¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¡¿1981Ç¯4·î11Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾ÀÆî¹â¹»»þÂå¤Ë£²ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£»°É©½Å¹©²£ÉÍ¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2002Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£¸½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£2005Ç¯¤Ë°ì·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢£´ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2014Ç¯¤ËFA¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¡£2014¡¢15Ç¯¤ÈÏ¢Â³ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£2017Ç¯¥ª¥Õ¤ËºÆ¼èÆÀ¤·¤¿FA¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÉüµ¢¡£2021Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤òÂàÃÄ¤·¤¿