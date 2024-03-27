ゴルフネットワークが、海外男女ゴルフメジャートーナメント3大会を生中継！
[caption id="attachment_1102118" align="aligncenter" width="600"] ©Getty Images. 選手写真は出場を確定するものではありません。[/caption]
CS放送『ゴルフネットワーク』を運営するジュピターゴルフネットワークは、2024年海外男女ゴルフメジャートーナメント「第106回全米プロゴルフ選手権」「第79回全米女子オープンゴルフ選手権 presented by アライ」「第124回全米オープンゴルフ選手権」3大会の4日間全ラウンドを、『ゴルフネットワーク』で生中継する。また、動画配信サービス『ゴルフネットワークプラス』で同時配信する。
松山英樹選手や渋野日向子選手、笹生優花選手など海外メジャータイトルホルダーをはじめ、悲願のメジャー優勝を目指す畑岡奈紗選手、古江彩佳選手ら、多くの日本勢が出場する海外男女ゴルフメジャートーナメントを、ゴルフ専門チャンネルだからこそ実現できる長時間ライブ中継でお届け。
予選ラウンドから最終日の優勝が決まる瞬間はもちろん、歓喜に沸く優勝者のインタビューや表彰式まで放送する。開催日程、会場詳細
開催日や会場、前回優勝者をチェックしよう。
「第106回全米プロゴルフ選手権」は、5月16日〜19日の期間、バルハラゴルフクラブ(ケンタッキー州)で実施。前回優勝者はブルックス・ケプカ選手(米国)だ。
「第79回全米女子オープンゴルフ選手権 presented by アライ」は、5月30日〜6月2日の期間、ランカスターカントリークラブ(ペンシルバニア州)で実施。前回優勝者はアリセン・コープス選手(米国)だ。
「第124回全米オープンゴルフ選手権」は、6月13日〜16日の期間、パインハーストリゾート＆カントリークラブ コースNo2(ノースカロライナ州)で実施。前回優勝者はウィンダム・クラーク選手(米国)だ。
放送時間は確定後に公式ホームページにてお知らせがある。『ゴルフネットワーク』について
ゴルフ専門チャンネル『ゴルフネットワーク』は、24時間365日ゴルフ番組を放送している日本唯一のゴルフ専門チャンネル。米国PGAツアーを全ラウンド生中継(一部大会除く)。国内ツアーは『とことん1番ホール生中継』を中心に、レッスンやギア情報など専門チャンネルならではの番組を放送している。
2023年2月時点で、J:COMなど全国のケーブルテレビ、スカパー！、ひかりTV、auひかりを通じ約540万世帯の人が視聴している。『ゴルフネットワークプラス』について
また、『ゴルフネットワークプラス』は、ゴルフネットワークプラスが提供する、スマホ・タブレット・パソコンでゴルフのスコア管理・分析ができるアプリサービスや、ゴルフネットワークで放送している番組の同時配信・見逃し配信が視聴できる動画配信サービスを提供している。2023年11月時点で、アプリダウンロード数は300万以上、登録会員数は145万人となっている。
そんな『ゴルフネットワークプラス』と『ゴルフネットワークプラス』が中継、配信する海外男女ゴルフメジャートーナメント3大会を要チェックだ。
ゴルフネットワーク公式HP：https://www.golfnetwork.co.jp
ゴルフネットワークプラス公式HP：https://tv.golfnetwork.co.jp
(ソルトピーチ)