iOS/Android向けアプリ「ストリートファイター:デュエル」が、本日2024年3月27日より配信開始となった。

「ストリートファイター:デュエル」は、何世代にもわたり世界を熱くさせている対戦格闘ゲームの象徴・ストリートファイターシリーズの中で人気のアーケードゲーム「ウルトラストリートファイターIV」をベースにしたRPG。

リュウ、豪鬼、春麗、キャミィ、ガイルなど、多くの個性豊かな大人気キャラクターが40体以上実装され、ストリートファイターならではの血が沸き立つような感動とモバイルゲームならではの革新的な体験が世界中の格闘家を待っている。

【事前登録人数30万人達成!】

事前登録者数に応じて、サービス開始時にゲーム内で役立つアイテムがもらえる「事前登録キャンペーン」において、登録者が30万人を突破した。

それに伴い「事前登録キャンペーン」から「アーケードコイン」5個と「ダイヤ」300個、「キャッシュ」10,000のプレゼントが決定。召喚10回分アーケードコインや、ファイターの強化に使用できるアイテムなどのすべての報酬がプレイヤーにプレゼントされるので、この機会にぜひプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム紹介】

◆新たなストーリーで原作世界を追体験!

世界を危機に晒す陰謀が動き出そうとしている!リュウやケンと共に格闘大会に挑み、新たな冒険へ旅立とう!数々の難関ミッションを攻略し、最強のファイターを目指せ!

◆オート機能と放置システム、ワンタップ簡単操作で報酬を大量ゲット!

仕事や学業でゲームする時間がない?オートバトル機能で敵を一掃してクエストをクリア!キミだけの最強チームを作り上げて、次なる勝利へ!

◆ワンタップで必殺技を繰り出し、超絶な爽快感を体験!

超絶爽快なバトル体験!アーケード時代での感動がスマホでも味わえる!最強の必殺技を放ち、敵を打ち倒せ!戦いは常に一瞬で決まる!

◆多種多様なプレイモードで、最強のプレイヤーを目指そう!

PVP、PVEなど数々のプレイモード、アリーナランキングやストリートファイタートーナメントなどモードが盛りだくさん!キミの最強陣営でNO.1を勝ち取れ!

◆ファイターを育成し、キミだけのチームと戦略で強敵を打ち倒せ!

数多のファイターの特性と属性を組み合わせ、様々な戦況に応じて戦略を練って、如何なる強敵にも打ち勝て!

【タイトル情報】

■「ストリートファイター:デュエル」

ジャンル:アクションカードRPG

料金:基本プレイ無料、アイテム課金制

プラットフォーム:App Store、Google Play



公式サイト: https://jp.sfduelmobile.com/

公式X: https://twitter.com/sfd_jp





※本ゲームは株式会社カプコンより許諾を受けて製作されたライセンス商品。

※開発中の画像となるため、変更される場合あり。





(C)CAPCOM (C) A PLUS JAPAN, Inc.

>> 【本日配信開始】「ストリートファイター:デュエル」、 アーケードゲーム「ウルトラストリートファイターIV」をベースにしたRPGがモバイルに登場! の元記事はこちら