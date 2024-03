■Perfume約5年ぶりのカウントダウンライブを収録!

Perfumeが、2023年12月30日・31の2日間、ぴあアリーナMMにて開催した『Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5』の模様を収録したBlu-ray&DVDを5月22日にリリースすることが決定した。

このライブは、2018年以来約5年ぶりとなったカウントダウンライブで、2023年6月に開催したロンドン単独公演をアップデートした演出となっている。

本編はライブそのまま17曲を収録。初回限定盤には、52ページのブックレットと特典ディスクが付く。特典ディスク内容は後日明らかになる。

リリース情報

2024.05.22 ON SALE

Blu-ray&DVD『Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5』

<収録曲>

M1:FLASH

M2:エレクトロ・ワールド

M3:レーザービーム

M4:ポリリズム

M5:∞ループ

M6:Spinning World

M7:アンドロイド&

M8:FUSION

M9:edge

M10:CODE OF PERFUME

M11:Moon

M12:ラヴ・クラウド

M13:すみっコディスコ

「P.T.A.」のコーナー

M14:Spring of Life

M15:FAKE IT

M16:チョコレイト・ディスコ

M17:MY COLOR

