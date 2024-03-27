¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤â¥¢¥ê¡×¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¸ì¤ë¡È³Ú¤·¤¤Å¹³°¥Ç¡¼¥È¡É¤ÎÆÃÄ§
¾åÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¤Þ¤¤Ñ¤ó¡Ê27¡Ë¡×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤¤Ñ¤ó¡Ê28ºÐ¡Ë¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ò¤ª¼ò¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·Â´Æþ¼Ò¤·¤¿Âç¼ê´ë¶È¤òÂà¿¦¤·¡¢Ã¦¥µ¥éµ¯¶È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£365Æü°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸¿è¤Î¼ò¹¥¤¤¬¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤ËÃë¤ÎÀ¤³¦¤Ë»×¤¦¤³¤È¤ò¤Ä¤é¤Ä¤é¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Î¤ªÅ¹¤Î½÷¤Î»Ò¡×¤ÈÅ¹³°¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆ±È¼¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÅ¹³°¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤âÆ±¤¸¡£
º£²ó¤Ï¸½Ìò¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÅ¹³°¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¿¤¤Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿
½÷À¤È¿©»ö¤¹¤ë¤È¤¡¢¡ÖÃËÀ¤¬¤ªÅ¹Áª¤Ó¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤â¤Î¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤ªÅ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÊÁ°¡¢»ä¤Î´õË¾¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Î¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÈÈï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï½éÍèÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ø¤ª½Ë¤¤¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¡ÈÎÉ¤¤¤ªµÒ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ´é¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª²ñ·×¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡ÖÔú¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÎé¡×¤Ë¹â³Û¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò¡Ä
È¿ÂÐ¤Ë¡¢»ä¤¬¤ª²ñ·×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬´õË¾¤·¤¿¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ï¤·¤´2¸®ÌÜ¤Ç´û¤Ë1¸®ÌÜ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬Ôú¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë»þ¡¢Æó¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü±ß¼å¤Î¤ª²ñ·×¤ò»ä¤¬½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï»ä¤ÈÇ¯Îð¤¬¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍ§Ã£´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÔú¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡²óÍèÅ¹»þ¤ËÍè¤Æ¤½¤¦¤½¤¦¹â³Û¤Ê¥ï¥¤¥ó¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ°²ó¡¢¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¡£·è¤·¤ÆÂÇ»»¤·¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¤ªµÒÍÍ¤Î¥¿¥Ð¥³¤ÎÌÃÊÁ¤ò³Ð¤¨¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤¬»ØÌ¾¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÅ´ÈÄ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ¤â¡¢¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¤¬¼«Ê¢¤Ç¥¡¼¥×¥Ü¥È¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡¡ÆÃÊÌ´¶¤¬´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤Þ¤¿Ì¥ÎÏÅª¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äà¤ê¡¦Ëã¿ý¡¦¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦Ìîµå´ÑÀï¡¦¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÃËÀ¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹³°¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»þ´Ö¤Ï¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÅ¹³°¥Ç¡¼¥È¤Ê¤éÉ´²ßÅ¹ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤¤¤¤¡ª¡Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ð¾î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÉáÃÊ¤·¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Æó¿Í¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ»×¤¤½Ð¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¢¡¤¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¡×¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿
¤ªµÒÍÍ¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬¼«Ê¬¤ÎÅ¹°Ê³°¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ò²÷¤¯»×¤ï¤º¡¢¡Ö°Ï¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç»ä¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢¸òÎ®¤ò»ý¤ÄÇÉ¤Ç¤¹¡£¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤³¹¤Ç¤ªÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢ºÇ¶á¤ªÅ¹»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¿§¡¹¤Ê¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶áÎÙ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á
¤ªÅ¹¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤ªµÒÍÍ¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¡×¡£Å¹³°¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢µ¤¸¯¤¤¤Î¸ò´¹¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Í·¤Ó¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¡ãTEXT¡¿¤Þ¤¤Ñ¤ó¡ä
¡Ú¤Þ¤¤Ñ¤ó¡Û
¾åÌî¤Ë¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë27ºÐ¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ù¤¯Å´Æ»²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢¤Û¤ÜÌ¤·Ð¸³¤ÎÀ¤³¦¤ØÅ¾¿È¡£TOEIC910¼èÆÀ¡£¼ñÌ£¤Ï³¤³°°ì¿ÍÎ¹¡£Twitter¡¢Instagram¤Ê¤É¡§lit.link
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Î¤ªÅ¹¤Î½÷¤Î»Ò¡×¤ÈÅ¹³°¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆ±È¼¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÅ¹³°¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤âÆ±¤¸¡£
¢¡¡¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¿¤¤Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿
½÷À¤È¿©»ö¤¹¤ë¤È¤¡¢¡ÖÃËÀ¤¬¤ªÅ¹Áª¤Ó¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤â¤Î¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤ªÅ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÊÁ°¡¢»ä¤Î´õË¾¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Î¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÈÈï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï½éÍèÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ø¤ª½Ë¤¤¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¡ÈÎÉ¤¤¤ªµÒ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ´é¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª²ñ·×¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡ÖÔú¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÎé¡×¤Ë¹â³Û¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò¡Ä
È¿ÂÐ¤Ë¡¢»ä¤¬¤ª²ñ·×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬´õË¾¤·¤¿¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ï¤·¤´2¸®ÌÜ¤Ç´û¤Ë1¸®ÌÜ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬Ôú¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë»þ¡¢Æó¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü±ß¼å¤Î¤ª²ñ·×¤ò»ä¤¬½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï»ä¤ÈÇ¯Îð¤¬¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍ§Ã£´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÔú¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡²óÍèÅ¹»þ¤ËÍè¤Æ¤½¤¦¤½¤¦¹â³Û¤Ê¥ï¥¤¥ó¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ°²ó¡¢¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¡£·è¤·¤ÆÂÇ»»¤·¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¤ªµÒÍÍ¤Î¥¿¥Ð¥³¤ÎÌÃÊÁ¤ò³Ð¤¨¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤¬»ØÌ¾¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÅ´ÈÄ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ¤â¡¢¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¤¬¼«Ê¢¤Ç¥¡¼¥×¥Ü¥È¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡¡ÆÃÊÌ´¶¤¬´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤Þ¤¿Ì¥ÎÏÅª¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äà¤ê¡¦Ëã¿ý¡¦¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦Ìîµå´ÑÀï¡¦¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÃËÀ¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹³°¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»þ´Ö¤Ï¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÅ¹³°¥Ç¡¼¥È¤Ê¤éÉ´²ßÅ¹ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤¤¤¤¡ª¡Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ð¾î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÉáÃÊ¤·¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Æó¿Í¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ»×¤¤½Ð¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¢¡¤¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¡×¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿
¤ªµÒÍÍ¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬¼«Ê¬¤ÎÅ¹°Ê³°¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ò²÷¤¯»×¤ï¤º¡¢¡Ö°Ï¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç»ä¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢¸òÎ®¤ò»ý¤ÄÇÉ¤Ç¤¹¡£¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤³¹¤Ç¤ªÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢ºÇ¶á¤ªÅ¹»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¿§¡¹¤Ê¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶áÎÙ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á
¤ªÅ¹¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤ªµÒÍÍ¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¡×¡£Å¹³°¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢µ¤¸¯¤¤¤Î¸ò´¹¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Í·¤Ó¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¡ãTEXT¡¿¤Þ¤¤Ñ¤ó¡ä
¡Ú¤Þ¤¤Ñ¤ó¡Û
¾åÌî¤Ë¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë27ºÐ¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ù¤¯Å´Æ»²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢¤Û¤ÜÌ¤·Ð¸³¤ÎÀ¤³¦¤ØÅ¾¿È¡£TOEIC910¼èÆÀ¡£¼ñÌ£¤Ï³¤³°°ì¿ÍÎ¹¡£Twitter¡¢Instagram¤Ê¤É¡§lit.link