VANNER、デビュー後初の単独コンサート「THE FLAG : A TO V」ポスターを公開

「PEAK TIME」の優勝チームVANNERが、初の単独コンサートを控えてポスターを公開した。来月26日から28日までの3日間に渡り、ソウル広津(クァンジン)区YES24ライブホールにて単独コンサート「THE FLAG : A TO V」を開催するVANNERは27日、公式SNSチャンネルを通じてポスターを公開し、カウントダウンに突入した。ソウルに続き、5月10日には台湾、5月25と26日には東京、7月1日には香港でも単独コンサートを開催する。

今回公開されたポスターからはデビュー以来、初めて単独コンサートを開催する彼らのときめきと意気込みが伝わってくる。特にテファン、GON、ヘソン、ソングク、ヨングァンのクールな雰囲気と完璧なビジュアルに世界中のファンが熱狂し、歓呼している。ポスターに盛り込まれた単独コンサート名「THE FLAG : A TO V」からも分かるように、旗を原動力にしてゼロベース(A)からスタートし、勝利の航海(Victory Voyage)に至るまで、限界のない疾走を見せるという意味を込めた。巨大なスポットライトの下、カーレーサーを連想させるVANNERの完璧なライドジャケット姿も視線を奪う。特に、今回のコンサートは5月7日、陸軍に現役入隊するソングクの最後の公式スケジュールであるため、より重要な意味を持つ。VANNERは、1月に発売した2ndミニアルバム「CAPTURE THE FLAG」が初動売上(発売後一週間のアルバム売上)14万枚を突破し、自己最高記録を更新した。また「第5回 NEWSIS K-EXPO」韓流文化大賞で韓流新人賞を受賞したことに続き、「Hanteo Music Awards 2023」ではHANTEOチョイスK-POPメールアーティスト賞を受賞し、キャリアハイを更新している。単独コンサート「THE FLAG : A TO V」のチケットは、本日(27日)午後7時からYES24で一般販売が行われる。