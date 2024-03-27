【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44590.40 ボリンジャー:＋3σ(26週)
44493.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42258.74 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41837.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41443.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41077.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40762.73 ★日経平均株価27日終値
40547.10 6日移動平均線
40316.98 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40024.32 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39743.96 均衡表転換線(日足)
39591.45 均衡表基準線(日足)
39556.80 25日移動平均線
38797.51 新値三本足陰転値
38796.62 ボリンジャー:-1σ(25日)
38396.17 均衡表転換線(週足)
38296.86 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38036.43 ボリンジャー:-2σ(25日)
37789.91 13週移動平均線
37276.25 ボリンジャー:-3σ(25日)
37236.75 均衡表雲上限(日足)
36488.89 75日移動平均線
35787.71 均衡表基準線(週足)
35555.49 ボリンジャー:-1σ(13週)
35535.22 均衡表雲下限(日足)
35150.09 26週移動平均線
33977.71 200日移動平均線
33321.07 ボリンジャー:-2σ(13週)
32003.32 ボリンジャー:-1σ(26週)
31373.01 均衡表雲上限(週足)
31086.65 ボリンジャー:-3σ(13週)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
28856.55 ボリンジャー:-2σ(26週)
25709.78 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 79.39(前日81.22)
ST.Slow(9日) 83.28(前日87.18)
ST.Fast(13週) 90.74(前日89.27)
ST.Slow(13週) 89.44(前日88.95)
［2024年3月27日］
株探ニュース