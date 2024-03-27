　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44590.40　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
44493.16　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42258.74　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41837.35　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41443.63　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41077.17　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

40762.73　　★日経平均株価27日終値

40547.10　　6日移動平均線
40316.98　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40024.32　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39743.96　　均衡表転換線(日足)
39591.45　　均衡表基準線(日足)
39556.80　　25日移動平均線
38797.51　　新値三本足陰転値
38796.62　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38396.17　　均衡表転換線(週足)
38296.86　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38036.43　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37789.91　　13週移動平均線
37276.25　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37236.75　　均衡表雲上限(日足)
36488.89　　75日移動平均線
35787.71　　均衡表基準線(週足)
35555.49　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35535.22　　均衡表雲下限(日足)
35150.09　　26週移動平均線
33977.71　　200日移動平均線
33321.07　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32003.32　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31373.01　　均衡表雲上限(週足)
31086.65　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
28856.55　　ボリンジャー:-2σ(26週)
25709.78　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　79.39(前日81.22)
ST.Slow(9日)　　83.28(前日87.18)

ST.Fast(13週)　 90.74(前日89.27)
ST.Slow(13週)　 89.44(前日88.95)

［2024年3月27日］

株探ニュース