

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44590.40 ボリンジャー:＋3σ(26週)

44493.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42258.74 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41837.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41443.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41077.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)



40762.73 ★日経平均株価27日終値



40547.10 6日移動平均線

40316.98 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40024.32 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39743.96 均衡表転換線(日足)

39591.45 均衡表基準線(日足)

39556.80 25日移動平均線

38797.51 新値三本足陰転値

38796.62 ボリンジャー:-1σ(25日)

38396.17 均衡表転換線(週足)

38296.86 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38036.43 ボリンジャー:-2σ(25日)

37789.91 13週移動平均線

37276.25 ボリンジャー:-3σ(25日)

37236.75 均衡表雲上限(日足)

36488.89 75日移動平均線

35787.71 均衡表基準線(週足)

35555.49 ボリンジャー:-1σ(13週)

35535.22 均衡表雲下限(日足)

35150.09 26週移動平均線

33977.71 200日移動平均線

33321.07 ボリンジャー:-2σ(13週)

32003.32 ボリンジャー:-1σ(26週)

31373.01 均衡表雲上限(週足)

31086.65 ボリンジャー:-3σ(13週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

28856.55 ボリンジャー:-2σ(26週)

25709.78 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 79.39(前日81.22)

ST.Slow(9日) 83.28(前日87.18)



ST.Fast(13週) 90.74(前日89.27)

ST.Slow(13週) 89.44(前日88.95)



［2024年3月27日］



株探ニュース

