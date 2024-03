【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「僕の原点、僕が活動する上で、そして僕の人生で一番大事に思っているダンスに関する物語を盛り込んだドキュメンタリーです」(BTS・J-HOPE)

J-HOPEは3月25日0時(以下韓国時間)、BTS公式SNSにて、ドキュメンタリーシリーズ『HOPE ON THE STREET』公開を控えた気持ちを伝えるインタビュー映像を公開した。

明るい姿で登場したJ-HOPEは「僕の原点、僕が活動する上で、そして僕の人生で一番大事に思っているダンスに関する物語を盛り込んだドキュメンタリーです」と話を切り出した。

J-HOPEは続けて「僕のことをもっと知ることができる、そんなドキュメンタリーになりそうだ」として、「観る楽しみや聴く楽しみなどバラエティ豊かに様々な楽しさを味わえるんじゃないかと思う。J-HOPEはこうやって踊る、こんなダンスをしたということを知っていただけるとうれしい」と期待感を高めた。彼はARMY(BTSファンの呼称)に「皆さん、J-HOPEがダンスをしました。ぜひ楽しんでご覧ください」という愛情のこもったメッセージで挨拶を締めくくった。

『HOPE ON THE STREET』で、J-HOPEは日本の大阪、フランスのパリ、アメリカのニューヨーク、そして韓国のソウルと光州などに学びに行き、そこで活躍しているストリートダンサーたちと出会い、ダンスで交流する忘れられない時間を過ごす。

今回のドキュメンタリーシリーズは、同名のスペシャルアルバムと有機的に制作された。両方ともJ-HOPEの原点となる「ダンス」を基盤にし、ドキュメンタリーの各回の内容とスペシャルアルバムの収録曲がメッセージ的な側面や音楽的な側面でも細かく連結されている。各回のラストに『HOPE ON THE STREET VOL.1』の曲を活用したフリースタイルダンスを収録。J-HOPEがポップダンス、ハウス、ヒップホップ、ロッキングなど、さまざまなストリートダンス探訪を予告しただけに、J-HOPEが披露するフリースタイルダンスは今回の映像をさらに特別なものにする。

全6話で構成された『HOPE ON THE STREET』は3月28日を皮切りに毎週木、金曜日に新しいエピソードがTVING、Prime Videoで公開される。

さらに、J-HOPEは3月29日13時にスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』を全世界で同時発売し、3月30日~4月5日には韓国ソウルでポップアップ「HOPE ON THE STREET」POP-UPを開く予定だ。

リリース情報

2024.03.30 ON SALE

ALBUM『HOPE ON THE STREET VOL.1』

※韓国発売日:3月29日

