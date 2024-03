今週(2024.3/15〜24/3/21)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で1.4%増、TOP100の初登場作は9作(先週12作)となった。5週連続1位となったのは、TVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』(TOKYO MXほか)のオープニング(OP)テーマ、Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」(2292.3万回)。SNSでは、OPアニメーションに合わせて踊る「BBBBダンス」チャレンジが海外でも拡散し話題となっているなか、TOP100内には32位(先週29位)の「のびしろ」(113.0万回)をはじめ、「堕天」「かつて天才だったが俺たちへ」「二度寝」「よふかしのうた」の6作がランクイン。3月20日には、TBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』の主題歌「二度寝」との両A面シングル「二度寝/Bling-Bang-Bang-Born」がリリースされ、4月1日付オリコン週間シングルランキングでは週間売上1.1万枚で6位となった。

4位(先週5位)は作詞、作曲、アレンジだけでなくイラストまで自分でこなす21歳のシンガー・ソングライター・友成空の「鬼ノ宴」(415.2万回)。昨年、TikTokで注目を集めた同曲を今年1月10日にリリースし、リリックビデオを公開。中毒性のあるダンサブルなサウンド、遊び心あるワードセンスが光る1曲になっている。3月1日にはミュージックビデオ(MV)も公開。水曜日のカンパネラ「エジソン」、ano「ちゅ、多様性。」、サザンオールスターズ「盆ギリ恋歌」などのMVを手がけてきた渡邉直が監督を担当し、曲名通り鬼や閻魔、幽霊が奇々怪々と舞う“鬼ノ宴”の世界が表現されている。6位には藤井風「満ちてゆく」(389.2万回)が初登場。3月22日に公開された映画『四月になれば彼女は』の主題歌として書き下ろした楽曲だ。映画は川村元気の同名ベストセラー恋愛小説を、佐藤健、長澤まさみ、森七菜の共演で映画化したラブストーリー。映画と同じく山田智和監督が手がけたMVでは、藤井が特殊メイクを施した老人と青年の2役を演じるドラマチックな物語となっている。なお、藤井は5月にロサンゼルス、6月にニューヨークを回るアメリカツアー『Fujii Kaze and the piano U.S. Tour』の開催が決定。昨年、自身初の海外公演として行われたアジアツアー(7都市11公演)同様、藤井風とピアノ1台のみというシンプルな編成でのライブとなる予定だ。また、国内では、8月24日、25日に神奈川・日産スタジアムでコンサートを行うことも発表された。14位(先週49位)は、NiziU「SWEET NONFICTION」(188.2万回)。3月15日に公開された映画『恋わずらいのエリー』の主題歌で、恋に臆病な主人公の心情を繊細に表し、その恋を後押しするようなメッセージとドキドキ感を歌った曲になっている。23位には、TOBEの所属アーティストである三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、大東立樹の13人が「to HEROes」名義で歌唱する「Be on Your side」(140.6万回)が初登場。TOBEが「令和6年能登半島地震」の発生を受け、「エンターテイメントと共に、明日への一歩を踏み出すための支援プロジェクト」として立ち上げた新たなプロジェクト『to HEROes Project -Act for HOPE-』のテーマ曲で、楽曲によって得られた利益は被災地の子どもたちのために役立てる予定だ。※( )内は視聴回数