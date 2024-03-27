¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¹á¿å¡Ö¥É ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¡×24Ç¯²Æ¿·ºî¡¢¡È¥í¡¼¥º¤Ø¤Î°¦¤ò±´¤¦¡É¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¹á¤ê
¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤(Parfums Givenchy)¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥¥å¥ê¥¨¡× ¤«¤é¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¿·ºî¡Ö¥É ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥¥å¡¼¥ë ¥Õ¥¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯6·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡È¥À¥Þ¥¹¥¯¥í¡¼¥º¡É¤¬¼çÌò¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¹á¤ê
¡Ö¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥¥å¥ê¥¨¡×¥É ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¤Ï¡¢°ÍÍê¼ç¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÃå°ìÃåÃúÇ«¤ËºîÀ®¤¹¤ë¡È¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¡É¤ÎÀº¿À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤À¡£¿·ºî¡Ö¥¥å¡¼¥ë ¥Õ¥¥¡×¤Ï¡¢¡È¥À¥Þ¥¹¥¯¥í¡¼¥º¤Ø¤Î°¦¡É¤ò±´¤¦¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£¥í¡¼¥º¤ò¥â¥À¥ó¤ËºÆ²ò¼á¤·¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¤ÇÇ³¤¨¤ë¾ðÇ®¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¥ó¥È¤ÈÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¸¥ë ¥°¥é¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¤Î¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ø¡¢¥À¥Þ¥¹¥¯¥í¡¼¥º¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ä¥¤¥ó¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬´öÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æµ±¤¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»º¥Ñ¥Á¥ç¥ê¤È¥â¥¹ ¥¢¥³¡¼¥É¤¬¿¼¤ß¤È½Å¸ü´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¤Û¤«¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ±ÂÎ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Î¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥É ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥¢¥³¡¼¥ë ¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥¥å¥ê¥¨¡×¤È¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡Ö¥¥å¡¼¥ë ¥Õ¥¥¡×¤¬»ý¤Ä¥í¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¦¥à¥¹¥¡¼¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê¹á¤ê¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥¥å¥ê¥¨¡×¥É ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥¥å¡¼¥ë ¥Õ¥¥ 100mL 36,850±ß
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯6·î1Æü(ÅÚ)¿·È¯Çä
¼è°·Å¹ÊÞ¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ / ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ / üâÅç²°ÂçºåÅ¹ ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ / ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥®¥ó¥¶¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨3·î27Æü(¿å)¡Á4·î2Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡£
¢¨5·î1Æü(¿å)¤è¤ê¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
¢¨5·î29Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥®¥ó¥¶¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¤ªµÒÍÍÁë¸ý
TEL¡§03-3264-3941
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¹á¿å¡Ö¥É ¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¡×24Ç¯²Æ¿·ºî¡¢¡È¥í¡¼¥º¤Ø¤Î°¦¤ò±´¤¦¡É¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¹á¤ê