「UNIVERSE TICKET」出演ユリ＆クォン・ウンヒョン、日本初ファンミーティングを5月に開催！

SBSグローバルガールズオーディション番組「UNIVERSE TICKET」参加者のユリとクォン・ウンヒョンが、日本でファンミーティングを開催する。25日、所属事務所のSTAR ONエンターテインメントは「5月19日、東京・羽田のTIAT SKY HALLで、『YURI & EUNHYUNG FANMEETING IN JAPAN - Time to Dream Anew』を開催する。期待してほしい」と伝えた。

「Time to Dream Anew」は、新しい夢を見る時間という意味で、「UNIVERSE TICKET」というサバイバル番組を通じて一緒に幸せな夢を見た少女たちが、これから新しい夢を描いて前に進むために、ファンと一緒にインスピレーションを共有し、応援して応援されるきっかけとなる時間を作る予定だ。ユリは「UNIVERSE TICKET」でファイナルステージに上がるほど多くのファン層を確保しており、クォン・ウンヒョンも圧倒的なビジュアルで同番組を通して上位を維持し続け、多くの支持を得た。彼女たちは26日、日本のラジオNIKKEIに出演し、日本でのファンミーティング開催のニュースを直接伝え、彼女たちを待っているファンにサプライズプレゼントを届けた。「YURI & EUNHYUNG FANMEETING IN JAPAN - Time to Dream Anew」は、3月30日(土)18時からチケット予約を開始し、詳細はSTAR ONエンターテインメントの公式X(旧Twitter)を通じて確認することができる。