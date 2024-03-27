明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０７：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が経済団体のイベントで講演

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

０９：３０ 豪・小売売上高

１６：００ 英・四半期ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：００ 英・四半期経常収支

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

２１：３０ 米・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※グッドフライデーの前日で米債券市場が短縮取引

※フィリピン，マレーシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ハニーズＨＤ<2792>，マルマエ<6264>，ＦフォースＧ<7068>，セキチュー<9976>

※東証グロース上場：カウリス<153A>，情報戦略テクノロジー<155A>



出所：MINKABU PRESS