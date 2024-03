サムスン電子ジャパンが販売する「Galaxy Budsシリーズ」から、『ポケットモンスター』に登場するモンスターボールデザインの新イヤホンケースが登場!

2024年3月27日(水)より、スーパーボール・ハイパーボール・マスターボールデザインのケース3種が販売されます☆

サムスン電子ジャパン「Galaxy Budsケース」ポケモン モンスターボールデザイン

価格:各4,879円(税込)

発売日:2024年3月27日(水)

販売場所:Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku(2F)、Slash B Slashオンラインショップ

本製品は、2023年日本で初登場・数量限定で販売され、現在も多くの人気を集めているモンスターボールデザインの「Monster Ball Cover(モンスターボール)」に加わった新デザインです。

ゲーム『ポケットモンスター』シリーズにインスパイアされた、個性的なスタイルを実現しています。

今回登場するのはスーパーボールをデザインした「Pokémon Super Ball Eco-Friends Cover」、ハイパーボールデザインの「Pokémon Hyper Ball Eco-Friends Cover」、そしてマスターボールをモチーフにした「Pokémon Master Ball Eco-Friends Cover」の3種類。

『ポケットモンスター』のアイコンのひとつであるモンスターボールをデザインした特別なイヤホンケースで、アイコニックかつプレミアムなデザインとなっています☆

Pokémon Super Ball Eco-Friends Cover

スーパーボールのデザインを再現したイヤホンケース。

スーパーボールの中にワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds」シリーズを収納可能。

ゲーム『ポケットモンスター』の世界観を楽しめるデザインです。

Pokémon Hyper Ball Eco-Friends Cover

ブラックカラーにイエローのラインが印象的なハイパーボールデザインのイヤホンケース。

ベルとストラップも付いているので、カバンなど様々なところに付けて持ち運びできます。

Pokémon Master Ball Eco-Friends Cover

野生のポケモンを必ず捕まえられることができるマスターボールデザイン。

「M」のイニシャルと、二つのピンクのサークルデザインがおしゃれ。

いつでもポケモントレーナー気分を楽しめるイヤホンケースです☆

対応機種:ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds」シリーズ

上記ケースアクセサリーを使用できる主な最新ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds」シリーズは「Galaxy Buds2 Pro」「Galaxy Buds2」「Galaxy Buds FE」の3種類です。

※下記価格表示はSamsung オンラインショップまたはGalaxy Harajukuの価格です。その他販売店での価格は異なる場合があります。また時期によって、価格は変動する可能性があります

※店舗により在庫状況、商品の取扱状況は異なります。在庫がなくなり次第終了となります

Galaxy Buds2 Pro

価格:約31,000円(税込)

販売店舗:Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、AmazonなどのECサイト、家電量販店など

究極のリスニング体験を提供するハイエンドワイヤレスイヤホン。

24bit Hi-Fiオーディオ・ダイレクトマルチチャンネル(5.1ch/7.1ch/Dolby Atmos)・ Dolby Head Trackingを搭載。

360オーディオのより臨場感あふれるサウンドで動画視聴や音楽鑑賞を存分に堪能できる一台です。

また、クリアな音質とクリアな通話も特徴。

さらにずれにくく圧迫感のない快適なフィット感で、上質な音楽体験を楽しめます。

Galaxy Buds2

価格:約18,925円(税込)

販売店舗:Galaxy Harajuku、AmazonなどのECサイト、家電量販店など

鮮明な高音と響く重低音でクリアなサウンドを実現したミドルレンジワイヤレスイヤホン。

外部からの騒音を最大98%カットできるノイズキャンセリング機能を搭載しています。

ダイナミックな2Wayスピーカーも搭載され、卓越したリスニング体験を提供します。

また、風との接触面を最小化する曲面デザインを採用することで、屋外での通話品質を改善したモデルです。

一日中装着できるようにコンパクトなサイズと重量を実現。

24時間365日のライフスタイルに合わせた快適性を兼ね備えています。

Galaxy Buds FE

価格:約12,925円(税込)

販売店舗:ドコモオンラインショップ、ドコモショップ(一部取扱店)、Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、AmazonなどのECサイト、家電量販店など

Galaxy Buds史上最高のコストパフォーマンスを誇るノイズキャンセリング機能つきBluetoothイヤホン。

2023年10月19日(木) に発売されたGalaxy Budsシリーズの最新作。

これまでGalaxyに触れたことのない方やフラッグシップ端末を将来体験したい方に向けたエントリーモデルで、パワフルなアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、パワフルな低音と豊かなサウンド、クリアな通話が実現可能です。

スーパーボール・ハイパーボール・マスターボールのデザインを再現したイヤホンケース。

サムスン電子ジャパンの「Galaxy Budsケース」シリーズ「Pokémon Super Ball/Hyper Ball/Master Ball Eco-Friends Cover」は、2024年3月27日(水)より発売です☆

※「Samsung Eco-Friends」は、サムスン電子のアクセサリーを設計・製造する第三者メーカーが、総量の40%以上をリサイクル素材で製作したアクセサリーコレクションです

※販路、時期によって、価格は変動する可能性があります

※「Galaxy Buds」シリーズはGalaxy端末以外でも使用可能(Bluetooth接続)です。ただし、iOS端末では「Galaxy Wearable」アプリの使用・イヤホンの細かな設定はできません。一度Android端末で設定した後にiOS端末で使用すると、イヤホン側での操作は可能となります。また、一部使用できない機能もあります

「Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

「Pokémon Super Ball Eco-Friends Cover」「Pokémon Hyper Ball Eco-Friends Cover」「Pokémon Master Ball Eco-Friends Cover」「Monster Ball Cover」は2022年ポケモン/任天堂/クリーチャーズ/ゲームフリークのライセンス商品です。

その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。

