かわいいキャラクターのグッズを販売しているステーショナリーメーカー「サンスター文具」から『わんだふるぷりきゅあ!』グッズが登場。

パズルやきせかえシール、ぬりえなど、可愛くて遊べるキッズステーショナリーを紹介します☆

サンスター文具『わんだふるぷりきゅあ!』グッズ

発売日:2024年2月中旬

販売店舗:全国の文具取扱店・オンラインショップなど

2004年に放送された『ふたりはプリキュア』から始まった「プリキュアシリーズ」

2024年は21作目となる『わんだふるぷりきゅあ!』がABC・テレビ朝日系にて放送中です!

そんな『わんだふるぷりきゅあ!』のグッズがサンスター文具に登場。

遊べるグッズから実用的なステーショナリーまで、バラエティ豊かなラインナップを紹介します☆

できるんです!

価格:858円(税込)

本体サイズ:W150×H150×D7mm

外出先でも簡単に遊べる、スライドパズル「できるんです!」に『わんだふるぷりきゅあ!』が登場。

本体右上のイラストを参考に、9個に分かれたパネルをスライドさせて、イラストを完成させましょう。

コンパクトに持ち歩けるので、お出かけのお供にもぴったり。

正しく並べると「キュアワンダフル」「キュアフレンディ」「キュアニャミー」「キュアリリアン」の4人がそろうイラストの完成です!

たっぷり きりえあそび

価格:550円(税込)

サイズ:きりえ W158×H210mm、シール W100×H100mm

内容:きりえ 8絵柄各2枚(計16枚)、きりがみ 2柄各8枚(計16枚)、シール 1シート、工作台紙 1枚

半分に折って線をなぞるように切ると、プリキュアたちを切り抜けるシートがたっぷり。

4人が集合したデザインのほか

「キュアワンダフル」と

「キュアフレンディ」

「キュアニャミー」

「キュアリリアン」を切り抜いて遊べます。

さらに「こむぎ」と

「ユキ」

キラキラな「ほうせき」モチーフの切り絵も。

シールもセットになっていて、自分だけのデコレーションも楽しめます☆

付属の工作台紙で切り抜いて遊べる「きりがみ」もセットになったグッズです!

変身きせかえシール A柄

価格:440円

サイズ:W90×H150×D1.5mm

「キュアワンダフル」に変身する「犬飼こむぎ」の着せ替えが楽しめるシールです。

プリキュアになった時のコスチュームや可愛いドレスなど、好きな組み合わせで着せ替えが可能。

お花やお菓子などを持たせられるほか、「犬飼いろは」が飼っているパピヨンバージョンのシールも入っています☆

変身きせかえシール B柄

価格:440円

サイズ:W90×H150×D1.5mm

変身きせかえシールのB柄は、「キュアフレンディ」に変身する「犬飼いろは」がメイン。

服やアクセサリーを組み合せて、自分だけのオリジナルのコーデも作れるシールです。

飼い犬の「こむぎ」のシールもあります!

キラキラはーとな手帳

価格:770円(税込)

本体サイズ:W127×H150×D15mm

内容:手帳 1個(本文 30枚)、キーセット 1個(スペアキー 4個)

秘密のメモや日記などに使える「キラキラはーとな手帳」

キラキラな表紙も、とってもキュートなデザインです☆

ひみつのカギ付きで、自分だけの特別な手帳として使えます。

ハートがモチーフのカギも可愛らしいデザインです☆

あそびシールバッグ

価格:825円(税込)

本体サイズ:W230×H275×D5mm(取っ手込み)

内容:シール 1シート、シール台紙 1個

取っ手が付いたバッグ型のケースを広げて遊べる「あそびシールバッグ」

ケースの内側は可愛らしいお部屋になっており、付属のシールを貼って遊べます。

貼ってはがせるタイプなので、いろいろな組み合わせが可能。

シールは「キュアワンダフル」や「キュアフレンディ」たちのほか、動物モチーフのグッズもたっぷり。

自分だけの楽しいお部屋を作れるシールセットです!

カラフルクレヨン

価格:990円(税込)

サイズ:1本 Φ10×G165mm

内容:12本入り

プリキュアたちが並ぶパッケージに入った「カラフルクレヨン」

お絵かきによく使う、12色セットです!

回して繰り出すタイプのクレヨンなので、手を汚さずにお絵かきできます。

ぬりえだいすき!

価格:2,728円(税込)

本体サイズ:ボード 約W288×H234×D24mm、ぬりえ W230×H158mm、ペン Φ12×118mm、スポンジ W63×H42×D10mm

内容:ボード 1個、専用ぬりえ 10枚(10面)、専用ペン 5本(5色)、スポンジ 1個

「ぬりだいすき!」は、水で消して何度でも遊べる塗り絵セット。

専用ボードにセットしたぬりえに、5色の専用ペンで色を塗れます☆

塗った色は、スポンジを使ってお水で消せるから、好きなイラストで何度も塗り絵が可能

付属品はすべて、ボード内に収納可能。

持ち運びしやすく、お友達のお家でも遊べます!

ケースつきスタンプ

価格:1,045円(税込)

本体サイズ:スタンプ大 W30×H30×D20mm、スタンプ中 W30×H9×D20mm、スタンプ小 W14×H14×D20mm、スタンプパッド W33×H33×D16mm、ケース W105×H80×D35mm

内容:スタンプ 9個、スタンプパッド 2個

9種類のスタンプと2色のインクがセットになった「ケースつきスタンプ」

「わんだふる!」や「ありがとう」の文字もあり、メッセージカードやお手紙にも使えます。

大きなスタンプは「キュアワンダフル」と「キュアフレンディ」のイラスト。

小さなスタンプには「キュアニャミー」「キュアリリアン」も加えた4つのイラストがセットです☆

きせかえシールトランク

価格:1,760円(税込)

本体サイズ:W210×H150×D50mm

内容:トランク 1個、きせかえシール 4枚、ぬりえシール 4枚、デコレーションシール 1枚

開くとステージになるトランクに、いろんなシールが詰まった「きせかえシールトランク」

ステージは貼ってはがせるタイプなので、「きせかえシール」をくり返し貼ることができます。

きせかえシールには普段着やプリキュアのコスチュームのほか、着物、ドレスなども。

さらに好きな色を塗ってオリジナルのお洋服を作れる「ぬりえシール」や

キラキラに飾れる「デコレーションシール」も付いています!

パタパタメモホログラム

価格:550円(税込)

サイズ:W97×H129×D14mm

内容:本文 4柄 各25枚(計100枚)

キラキラなホログラム仕様の表紙に、4種類の小さなメモが詰まった「パタパタメモホログラム」

メモはどれもキラキラで可愛いモチーフを散りばめたデザインです☆

コンパクトに畳めるので、バッグやペンケースに入れて持ち運べます。

ちょっとしたメモに使えるほか、メッセージカード代わりにも使えそうな可愛らしさ。

縦型と横型があり、用途に合わせて使い分けできるのもポイントです!

アクセデコシール

価格:495円(税込)

サイズ:シール 約W60×H175×D2mm、ブレスレット型パーツ 約W28×184mm、ゆびわ型パーツ 約W23×H94mm

内容:シール 1シート、ブレスレット型パーツ 1本、ゆびわ型パーツ 2本

パーツを組み立ててシールで飾れば、オリジナルアクセサリーになる「アクセデコシール」

ブレスレットとゆびわを作って遊べます。

ラインストーンが付いたぷっくりシールがポイント。

作ったアクセサリーは身につけて楽しめます☆

キャンディチャームシール

価格:495円(税込)

サイズ:チャーム 約W35×H135×D7mm、シール 約W85×H80×D2mm

内容:チャーム 1個、シール 1シート

チャームに好きなシールを貼ってデコレーションできる「キャンディチャームシール」

チャームは棒付きキャンディのような形をしています。

デコレーションしたチャームは、ボールチェーンで持ち物に取り付け可能。

自分だけのオリジナルチャームを作って、身につけて楽しめます!

遊べるパズルやシール、ぬりえのほか、実用的なメモなどが登場。

サンスター文具の『わんだふるぷりきゅあ!』グッズは、2024年2月中旬より全国の文具取扱店・オンラインショップなどで発売中です☆

