BLACKPINK・リサが豪華自宅＆車を初公開！記憶に残っている誕生日とは？「10歳の時…」

BLACKPINK・リサが自宅を公開した。

【写真】リサ、“18歳未満禁止”ショーの写真を公開も賛否

3月27日、リサの自主レーベル「LLOUD」のYouTubeチャンネルには、「Special Birthday Q&A with Lisa | 27 years around the sun | Exclusive Merch Drop」というタイトルの映像が掲載された。

この映像でリサは、多様な質問に答えながら自宅を紹介している。

(画像=LLOUD Official)自宅と車を紹介するリサ

まず、「歌手にならなかったら」という質問には、「乗務員。あの乗務員になりたかった。オーディションの前に父親に乗務員になりたいと言ったら、父親がそれでは留学しなければならないと言ったが、YGにくっついて乗務員の夢をあきらめた」と明かした。

続いて、玄関を通って風船が飾られたリビングにたどり着くと、「ここが私のリビングルームだ。すごく一生懸命リフォームした」と笑顔を見せた。

そして「一番記憶に残る誕生日は」という問いには、「ちょうど10歳の時だったか、お父さんがサプライズで封筒のようなものを一つくれた。ただの手紙かな?と言いながら開けたら、香港行きのチケットだった。私はディズニーランドが大好きで、父がサプライズでディズニーランドを全部予約してくれた。ディズニーホテルでも寝たし、朝食を食べる時もミッキーとミニーといて、とても良かった」と父親との思い出を振り返った。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。