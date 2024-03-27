日本相撲協会は２７日、大阪市内で理事会と年寄総会を開き、実質５期目に入った八角理事長（元横綱・北勝海）による新体制での職務を決めた。協会ＮＯ２の事業部長には新たに春日野親方（元関脇・栃乃和歌）が就いた。また新任の勝ノ浦親方（元幕内・起利錦）は危機管理部長、コンプライアンス部長などを兼務、高田川親方（元関脇・安芸乃島）が審判部長、福岡県出身の浅香山親方（元大関・魁皇）は地元の九州場所担当部長となった。各理事の主な職務は以下のとおり。

▽八角親方（元横綱・北勝海） 理事長

▽春日野親方（元関脇・栃乃和歌） 事業部長

▽境川親方（元小結・両国） 巡業部長

▽出羽海親方（元幕内・小城ノ花） 名古屋場所担当部長

▽芝田山親方（元横綱・大乃国） 教習所長

▽伊勢ノ海親方（元幕内・北勝鬨） 大阪場所担当部長

▽佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若） 広報部長、総合企画部長

▽勝ノ浦親方（元幕内・起利錦） 危機管理部長、コンプライアンス部長

▽高田川親方（元関脇・安芸乃島） 審判部長

▽浅香山親方（元大関・魁皇） 九州場所担当部長