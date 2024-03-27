東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、エコナビスタ、エスネットが買われる 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、エコナビスタ、エスネットが買われる

27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数233、値下がり銘柄数291と、値下がりが優勢だった。



個別ではネットスターズ<5590>、アウトルックコンサルティング<5596>、ＧＭＯ ＴＥＣＨ<6026>、ライフネット生命保険<7157>、ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>が昨年来高値を更新。エコナビスタ<5585>、エスネットワークス<5867>、ＡＩＡＩグループ<6557>、スマレジ<4431>、アイビス<9343>は値上がり率上位に買われた。



一方、セーフィー<4375>、ソレイジア・ファーマ<4597>、ドリーム・アーツ<4811>、ブルーイノベーション<5597>、ＳＴＧ<5858>など6銘柄が昨年来安値を更新。サクシード<9256>、サンバイオ<4592>、売れるネット広告社<9235>、ＩＴｂｏｏｋホールディングス<1447>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>は値下がり率上位に売られた。



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