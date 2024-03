ライフスタイルブランド「ダイアンビートゥルー」から、世界的な人気を誇り85周年を迎えるアニメーション『トムとジェリー』とのコラボレーションの第2弾が登場! 可愛〜いボトルでバスルームとバスタイムを楽しくしちゃおう。「ダイアン ビートゥルー」は、『ワタシも地球も好きになる』をコンセプトにしたライフスタイルブランド。そんなビートゥルーが、世界的に人気の「トムとジェリー」と第2弾コラボレーションを実施する。多才だけどお調子者でドジなトム、かわいらしいけれどずる賢く容赦のないジェリー。どちらも自分に正直に生きているから、見ていて気持ちいい! そんなふたりの生き方に共感しつつ、「お風呂のときくらいは ”仲良く” リラックスしてほしい」という想いからコラボレーションが実現した。

今回コラボレーションする2種類のパッケージには、トムとジェリーが仲良くバスタイムを楽しんでいる様子がポップに描かれている楽しいデザイン。一日頑張った自分自身や大切な人をいたわるバスタイムのお供として、癒しをくれるキュートなデザインをぜひお手にとってみて。オリジナルパッケージのボディソープ「RELAX(リラックス)リッチモイスチャー」と「HEALTHY(ヘルシー)マイルドモイスチャー」は、2024年3月26日(火)よりネイチャーラボECストアにて先行発売、4月1日(月)よりツルハドラッグ、各ECサイトに数量限定で登場する。また、ネイチャーラボ公式ECストアの先行発売で、本品をご購入いただいた方先着300名様に「ダイアン ビートゥルー」のオリジナルエコバックが1点プレゼントされちゃう特典も! なくなり次第終了となるので、お早めにどうぞ。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) &(TM) Turner Entertainment Co. (s24)