西川貴教、茅原実里、May’nなど豪華アーティスト出演『Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING』がLeminoで独占無料生配信決定
3月30日(土)に武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナにて開催される『Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING』がLeminoで独占無料生配信されることが発表された。
「ANIMAX MUSIX」は【アニメミュージックの魅力を世界へ】をコンセプトに2009年にスタートし、今年で15周年を迎えるアニメミュージックLIVE。今回は15th Anniversary Special Liveとして、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌が話題の西川貴教をはじめ、茅原実里、May’n、i☆Ris、伊藤美来、大橋彩香、GRANRODEOなど、アニメミュージック界を牽引する豪華出演アーティスト陣を迎え開催される。
また、2024年4月6日（土）12:00～2024年4月14日（日）23:59の期間で、見逃し配信も予定しているとのこと。15周年記念の特別企画や、『ANIMAX MUSIX』ならではのスペシャルコラボなど、ここでしか観られないアニメミュージックLIVE『Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING』を楽しみたい。