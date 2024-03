1982年にリリースされたアルバム『NEBRASKA』制作時のブルース・スプリングスティーンを描く映画で、主演の第一候補に挙がっている俳優の名が明かされた。『DEADLINE』や『Variety』によると、プロダクション側は、ドラマ『シェイムレス 俺たちに恥はない』、『一流シェフのファミリーレストラン』で知られるジェレミー・アレン・ホワイトと交渉を始めたという。

Jeremy Allen White is looking to go from “The Bear” to the Boss, as the actor is in talks to play Bruce Springsteen in an upcoming narrative feature about the making of his 1982 album “Nebraska.” https://t.co/jNwsGhEHFI pic.twitter.com/SuqIjavcFy — Variety (@Variety) March 26, 2024

Bruce Springsteen Makes History as the First International Songwriter Fellow of The Ivors Academy! ????????????????



We're proud to reveal @springsteen as the first-ever international songwriter inducted into The Ivors Academy's Fellowship, the highest honour the organisation bestows. pic.twitter.com/895jykycrg — The Ivors Academy (@IvorsAcademy) March 26, 2024

映画は、2023年に出版されたWarren Zanes著の本『Deliver Me From Nowhere: The Making Of Bruce Springsteen’s Nebraska』をもとに、スコット・クーパーが脚本を執筆し、監督する予定。クーパーはこれまでに、『クレイジー・ハート』(2009年)、『ファーナス/訣別の朝』(2013年)、『ほの蒼き瞳』(2022年)などを監督してきた。ブルース・スプリングスティーン関連ニュースとして、ソングライター、作曲家の功績を称える英国の音楽アワーズ、アイヴァー・ノヴェロ賞は、今年、同アワーズで最高の栄誉であるAcademy Fellowをスプリングスティーンへ贈ると発表した。Academy Fellowアワードはこれまで、エルトン・ジョン、ポール・マッカートニー、ケイト・ブッシュ、ピーター・ガブリエル、スティング、アンドルー・ロイド・ウェバー、ジョン・バリー、ティム・ライスらが受賞しており、英国人以外のアーティストが選出されるのはこれが初となった。今年のアイヴァー・ノヴェロ・アワーズは、4月23日に各部門の候補が発表され、5月23日にロンドンで授賞式が開催される。Ako Suzuki