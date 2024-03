メタリカ加入前、オジー・オズボーンのバンドでプレイしていたロバート・トゥルヒーヨは、オジーに恩義を感じており、オジーが彼を必要とするならば、いつでも駆けつけるという。トゥルヒーヨは、オジーが2022年にリリースした最新アルバム『Patient Number 9』のレコーディングに参加。『Metal Hammer』誌から、ニュー・アルバムの制作を計画しているオジーから連絡が来るのを待っているかと問われた彼はこう答えた。「彼のためなら、僕はいつだって駆けつけるって知ってるだろ! 彼が僕を必要としているなら、それが何であれ、僕は最善をつくす。僕はいつも、彼との日々を大切に思ってる。(『Patient Number 9』で)再び彼とプレイできてラッキーだった。あれはグラミーさえ受賞したんだ。これもまた、(メタリカとは別の)特別なアドベンチャーだった。彼なくして、いまの僕はないだろう」

